Mundo

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

A través de un comunicado compartido en X, Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., informó sobre el abordaje del Aquila II, vinculado al transporte de crudo venezolano.

Aquila II traslada crudo venezolano desde inicios de año.
Aquila II traslada crudo venezolano desde inicios de año. | Composición LR

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este lunes que fuerzas militares abordaron un petrolero de crudo en el Océano Índico después de perseguirlo desde el Caribe. En una publicación difundida en X, el funcionario acusó al Aquila II de violar el bloqueo impuesto por Washington a los buques sancionados que viajan hacia o desde Venezuela.

El petrolero Suezmax Aquila II zarpó de aguas venezolanas a principios de enero como parte de una flotilla. Transportaba aproximadamente 700.000 barriles de crudo pesado con destino a China, según los cronogramas de la empresa estatal PDVSA. La mayoría de esos barcos han regresado a Caracas o han sido incautados por EE.UU.

La embarcación es propiedad de Linnet Marguerite, con sede en Hong Kong. Anteriormente tenía bandera de Panamá y ya recibió sanciones tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. El Departamento de Defensa de ese país aseguró que el Aquila II "operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump".

EE.UU. planea visita a la petrolera PDVSA

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, planea visitar Venezuela pronto para “iniciar el diálogo” con funcionarios sobre el futuro liderazgo de la petrolera estatal, según informó Politico.

Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petroleros del país, comentó a la misma fuente citada que "PDVSA era una compañía de petróleo y gas altamente profesional y técnicamente competente hace 30 años, y no lo ha sido durante bastante tiempo".

El funcionario busca mejorar la gestión de la compañía estatal, que se ha convertido en un obstáculo en los esfuerzos de la administración Trump para presionar a las petroleras internacionales a invertir en el país.

Venezuela aumenta producción en la Faja del Orinoco

Fuentes cercanas a las operaciones en Venezuela aseguraron que PDVSA revirtió la mayoría de los recortes de producción que había implementado en sus propios campos petroleros y en empresas mixtas en la principal región productora del país, la Faja del Orinoco, lo que ha elevado la producción total del país a cerca de 1 millón de barriles por día (bpd).

La región del Orinoco ahora está produciendo un poco más de 500.000 bpd después de aumentos durante el fin de semana en varios proyectos, dijeron fuentes a Reuters, lo que representa más de 100.000 bpd por encima de principios de enero, cuando un estricto bloqueo estadounidense dejó millones de barriles de crudo exportable estancados en el país, forzando reducciones en la producción.

