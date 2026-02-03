María Corina Machado estaría dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez "si es necesario" para tratar sobre la transición en Venezuela

María Corina Machado no descarta reunirse con Delcy Rodríguez, pero no afirmó dónde. | Composición LR | AFP

María Corina Machado no descarta reunirse con Delcy Rodríguez, pero no afirmó dónde. | Composición LR | AFP

La líder opositora, María Corina Machado, dijo, en un encuentro con periodistas, según pudieron confirmar los medios colombianos El Tiempo y Caracol Radio, que no descarta la idea de reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para llevar a cabo un proceso de transición democrática.

Días antes, la abanderada de Vente Venezuela y exprecandidata presidencial afirmó que será la presidenta del país caribeño "cuando llegue el momento".

TE RECOMENDAMOS GORRITI SE PRONUNCIA ANTE INTENTO DE TOMA DEL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Machado no descarta reunirse con Rodríguez

"Si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará", dijo Machado, citada por El Tiempo, medio que asistió junto a otros portales a una conferencia virtual presidida por la opositora.

El papel que tendría María Corina Machado dentro del proceso de transición sigue siendo un misterio, incluso para la misma opositora, quien se muestra segura de trabajar de la mano con Donald Trump en la recuperación de la democracia, pero que fue este mismo quien, en primera instancia, la descartó para liderar este proceso.

Tras el ataque a Caracas del 3 de enero, Trump manifestó que no colocaría a Machado al frente de la transición, pues no cree que tenga "el apoyo y el respeto" del pueblo venezolano. Sin embargo, el pasado 20 de enero, el líder republicano cambió de narrativa y, tras una reunión con la opositora, afirmó que puede "lograr que ella se involucre de alguna manera" en Venezuela.

La opositora, según señaló en una entrevista en el programa Face the Nation, dijo que será presidenta de Venezuela "cuando llegue el momento", dejando abierta una interrogante sobre su futuro dentro de un posible proceso electoral. "Pero no importa. Eso debería decidirlo el pueblo venezolano en las elecciones", agregó.

PUEDES VER: Exdiputados de Venezuela aseguran que Machado busca cambiar las prioridades de Trump para promover elecciones libres y una transición democrática

Caracas recibe a jefa de misión diplomática de EE. UU.

La nueva encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, arribó en Caracas el pasado lunes 2 de febrero, donde se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de "la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", según comunicó el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

"Vamos a ejecutar un plan de tres fases: primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad; segundo, la recuperación de la economía en beneficio de todos los venezolanos; y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática", se escucha a Dogu en un video promocional que certifica el el proceso gradual de reanudación de relaciones.

Asimismo, el régimen de Rodríguez informó que Félix Plasencia fue designado como jefe de la representación venezolana en Estados Unidos.