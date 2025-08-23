HOYSuscripcion LR Focus

Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

"Combatiremos al enemigo hasta vencer", amenazó. Nicolás Maduro se prepara ante una eventual invasión de Estados Unidos. Para explicar su estrategia, un coronel usó una maqueta hecha con casas de cartón.

La Milicia Nacional Bolivariana, bajo órdenes de Nicolás Maduro, tenderá obstáculos a Estados Unidos en La Guaira.
La Milicia Nacional Bolivariana, bajo órdenes de Nicolás Maduro, tenderá obstáculos a Estados Unidos en La Guaira.

La tensión entre Venezuela y EE. UU. está escalando a niveles críticos. Luego de que el gobierno de Donald Trump desplegara buques en las cercanías, un coronel de Nicolás Maduro explicó cómo se organizará la defensa del país llanero. Para ello, el alto mando de las Fuerzas Armadas empleó una maqueta de cartón de la ciudad de La Guaira.

Este plan de acción contra Estados Unidos, además de causar asombro entre el resto de los países de Sudamérica, causó risas en Venezuela. Algunos internautas consideran que la maqueta parece hecha para un trabajo escolar. Inclusive, ciertas personas aseveran que este modelo se asemeja a un nacimiento de Navidad.

PUEDES VER: María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

lr.pe

Coronel de Nicolás Maduro usa una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela

Recientemente, el coronel Andrés Reyes Abreu explicó cómo Venezuela se defenderá de un eventual ataque de Estados Unidos. Para dar mayores detalles sobre su estrategia, el oficial utilizó una maqueta y casas de cartón que simularon la ciudad de La Guaira.

"Cuando tengamos conocimiento de la llegada del enemigo en La Guaira, se activa la Milicia Comunal en perfecta fusión militar, policial y popular, con hombres y mujeres entrenados en el método táctico de resistencia revolucionario", explicó el militar mientras señalaba la maqueta.

PUEDES VER: Régimen de Maduro lanza amenaza a EE. UU. tras despliegue de buques de guerra: "Extranjero que entra, se queda preso"

lr.pe

Reyes contó que la Milicia Bolivariana, que estará a cargo de la defensa, se dividirá en varias partes. Así, los combatientes podrán hacer retroceder al "enemigo" desde distintos frentes.

"De esta unidad, saldrá una escuadra de ingenieros para posicionar y obstaculizar, haciendo acá un punto de desgaste del enemigo. En el sector denominado La Pantalla, se posiciona una escuadra con armamentos colectivos e individuales para hacer una resistencia y combatir al enemigo hasta vencer. De este modo, se impide el ingreso del enemigo al territorio nacional de Caracas", contó.

El alto mando de las Fuerzas Armadas también detalló que se usará un sistema de armas antiaéreo para impedir el ingreso de alguna aeronave enemiga a Caracas. Al mismo tiempo, otra unidad se encargará de proveer agua, comida y salud a los civiles.

PUEDES VER: Paraguay declara organización terrorista al "Cártel de los Soles", grupo que EE. UU. vincula con Nicolás Maduro

lr.pe

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre una guerra contra Estados Unidos?

Nicolás Maduro elogió al coronel Andrés Abreu Reyes y el resto de la Milicia Bolivariana por su explicación. Asimismo, aseguró que los venezolanos seguirán con sus labores hasta que Estados Unidos sea derrotado.

"De verdad los felicito. Muy buena explicación de todos ustedes. En breves minutos has descrito un proceso de 500 años. Tenemos una doctrina sólida. Por un lado, salen los combatientes y el pueblo y por otro se produce la papa, el arroz, la leche y los niños van a la escuela hasta derrotar al imperialismo", declaró Maduro en una transmisión en vivo.

