En una entrevista con Fox News, María Corina Machado agradeció al presidente Donald Trump por su intervención en la crisis venezolana. | Composición LR

María Corina Machado arremetió contra Nicolás Maduro en una entrevista que ofreció a la cadena estadounidense Fox News y advirtió sobre las serias amenazas que representa para el régimen actual la movilización de buques, así como la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por información que conduzca al paradero del líder chavista.

Como parte de sus declaraciones, Machado también expresó su agradecimiento a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por su "apoyo firme a la libertad y la justicia a través de acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal y terrorista". Además, aseguró que Maduro ha desestabilizado la región y destruido la vida de millones de venezolanos.

"Los días de Nicolás Maduro están contados": la advertencia de María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que "los días de Nicolás Maduro están contados" al ser consultada sobre las recompensas ofrecidas por Estados Unidos contra el presidente venezolano y otros funcionarios de su gobierno. "Es una señal clara para quienes están robando a Venezuela y pretenden quedarse por la fuerza", afirmó.

La opositora señaló que las opciones de Maduro “se están cerrando” debido a la presión de las fuerzas del orden y de todos los venezolanos que buscan organizarse para liberar al país. Además, envió un mensaje a quienes aún respaldan a Nicolás Maduro: deben tomar una decisión, y cuentan con muy poco tiempo para hacerlo.

La caída de Maduro no significaría un nuevo régimen

La caída de Nicolás Maduro no significaría un nuevo régimen, según María Corina Machado, ya que "el cambio de régimen fue mandatado en las elecciones presidenciales". Afirmó que se ganó por un amplio margen y que esto se trata más bien de "desmantelar una organización criminal y terrorista que ha tomado el poder en Venezuela por la fuerza".

Para finalizar, Machado afirmó que “lo mejor para los intereses de Estados Unidos y Venezuela es que se lleve a cabo esta transición”. Indicó que tanto ella como sus aliados están preparados en caso de que se produzca un cambio, lo que, según dijo, impulsará el regreso de millones de venezolanos —incluidos quienes residen en Estados Unidos— para reconstruir el país y reencontrarse con sus familias.

María Corina Machado exige la liberación del activista Nikoll Arteaga

La líder opositora María Corina Machado exigió la liberación de Nikoll Arteaga, miembro de Vente Venezuela en Carabobo, detenido hace 22 días por funcionarios armados. Denunció que el joven fue sacado de su casa de forma violenta y permanece incomunicado, sin acceso a su familia ni defensa legal.

Machado reafirmó su compromiso con la liberación de todos los presos políticos y advirtió que quienes respaldan al oficialismo deberán elegir entre facilitar una transición o caer con Nicolás Maduro. Según Foro Penal, en Venezuela hay más de 800 presos políticos, y más de 40 están desaparecidos o en paradero desconocido.