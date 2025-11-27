HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
EN VIVO

¿Pedro Castillo tendrá 34 años de prisión? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

España envía a prisión preventiva a diputado cercano a Pedro Sánchez y a su exasesor por caso de corrupción

El Tribunal Supremo de España dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza al diputado José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por pedido de la Fiscalía Anticorrupción.

José Luis Ábalos, exministro de Pedro Sánchez, fue enviado a prisión preventiva.
José Luis Ábalos, exministro de Pedro Sánchez, fue enviado a prisión preventiva. | AFP | Javier Soriano

El Supremo de España, por pedido de la Fiscalía Anticorrupción, decidió este jueves 27 de noviembre enviar a prisión preventiva a José Luis Ábalos, diputado por el partido de Gobierno (Partido Socialista Obrero Español - PSOE) y exministro de Transportes, y a su antiguo asesor Koldo García Izaguirre, debido a que, según se sustenta, había riesgo de fuga.

Tanto Ábalos como Koldo son investigados por encontrarse supuestas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia por Covid-19, en 2020.

TE RECOMENDAMOS

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

PUEDES VER: España: Iglesia católica recibe más de 100 denuncias de abusos en su nuevo mecanismo de indemnización

lr.pe

José Luis Ábalos y Koldo García son enviados a prisión preventiva en España

Leopoldo Puente, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, bajo "el riesgo de que pudieran sustraerse a la acción de la Justicia", dictó "prisión provisional, comunicada y sin fianza" para el actual diputado por el PSOE José Luis Ábalos, cercano al gobierno del presidente Pedro Sánchez, y a Koldo García, su exasesor cuando fue ministro de Transporte.

Esta decisión responde al pedido de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que coordina el Partido Popular, que, en el proceso, exigen una pena de 19 años y medio para Koldo, mientras que para Ábalos exigen 24 años. Además, para Víctor de Aldama, exempresario y presunto corruptor, no fue enviado a prisión provisional; sin embargo, la justicia pide que se le condene a una pena de siete años.

Los investigados son acusados de integrar una "organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación" de fondos en el proceso de supuestas adjudicaciones irregulares en la compra de mascarillas beneficiando a Adif y Puertos del Estado, un "preciso reparto de funciones" que ocurrió en marzo de 2020, en pleno auge de la pandemia por Coronaviris. La Fiscalía señala que, aprovechando sus cargos, tomaron "la oportunidad de obtener un común beneficio económico".

Según fuentes consultadas por EFE, para el abogado de Ábalos, durante la vistilla, la prisión provisional pedida por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, es una "profecía autocumplida", ya que no habría peligro de fuga, alegando que si el diputado se hubiera querido escapar, ya lo hubiera hecho.

Por su lado, Patxi López, portavoz del PSOE en el Parlamento, afirma que el presunto acto de corrupción por el que se le investigara al exministro "no salpica ni al PSOE ni al Gobierno" de Pedro Sánchez. Anteriormente, Ábalos, por un tuit, afirmó que el presidente esáñol y Arnaldo Otegi, en 2018, se reunieron "para negociar la moción de censura contra Rajoy".

PUEDES VER: España: presidente Pedro Sánchez impulsa investigación a Meta por posible violación de privacidad de usuarios

lr.pe

¿Qué pasará con la curul de José Luis Ábalos?

El artículo 21 del Reglamento del Congreso de España estipula que los diputados "quedarán suspendidos en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria".

Es decir, que, en el caso específico de Ábalos, quedará suspendido de sus derechos como diputado (funciones y atribuciones), pero no perdería su acta en el Legislativo, lo que implica que, una vez se resuelva su proceso y, si queda habilitado, podrá volver a ejercer sus funciones dentro del Hemiciclo.

Otra de las pérdidas que tendrá el diputado tras el dictamen es que no podrá votar en elecciones del país y tampoco percibirá su sueldo ni complementos hasta que salga de la preventiva.

Notas relacionadas
Meta pagará 542 millones de euros a medios españoles por uso incorrecto de datos personales de sus usuarios en publicidad

Meta pagará 542 millones de euros a medios españoles por uso incorrecto de datos personales de sus usuarios en publicidad

LEER MÁS
España: obispo renuncia por presunta pederastia y el papa León XIV nombra sucesor en plena investigación

España: obispo renuncia por presunta pederastia y el papa León XIV nombra sucesor en plena investigación

LEER MÁS
Niña de 6 años muere por paro cardiorrespiratorio tras ser atendida en una clínica dental en España

Niña de 6 años muere por paro cardiorrespiratorio tras ser atendida en una clínica dental en España

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

LEER MÁS
China revoluciona la minería al descubrir un elemento clave de tierras raras formado dentro de una planta

China revoluciona la minería al descubrir un elemento clave de tierras raras formado dentro de una planta

LEER MÁS
Aumentan a 75 los fallecidos y a más de 250 los desaparecidos en Hong Kong tras feroz incendio en complejo residencial

Aumentan a 75 los fallecidos y a más de 250 los desaparecidos en Hong Kong tras feroz incendio en complejo residencial

LEER MÁS
Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

LEER MÁS
Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

LEER MÁS
Trump califica como "acto de terror" el ataque contra la Guardia Nacional y advierte medidas enérgicas en inmigración

Trump califica como "acto de terror" el ataque contra la Guardia Nacional y advierte medidas enérgicas en inmigración

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Mundo

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025