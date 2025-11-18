La Policía Nacional, en un megaopoerativo realizado en varios puntos de España, desmanteló la sede principal del Cártel Jalisco Nueva Generación en dicho país. De acuerdo con las autoridades, estas instalaciones eran el centro para introducir "grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina a Europa desde Sudamérica.

La operación, denominada Oyamel, contó apoyo de agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), así como con agentes de la policía de Páises Bajos, quienes arrestaron a un total de 20 personas, 15 de ellos con ingresos previos a prisión.

La droga estaba oculta en maquinaria industrial

Según un comunicado del Ministerio del Interior de España, las operaciones para desmantelar a esta red del CJNG comenzó en enero del 2025, tras constatarse que la droga que ingresaba al país era mediante pesadas maquinarias industriales. Un vez en suelo español, el cargamento era enviado a fincas de la sierra de Madrid y Avila, donde era almacenado.

Posteriormente, desde una granja cerca a La Adrada, se coordinaba la distribución de la mercancía con sedes en las ciudades de Bilbao y Valencia, la cual se trasladaba camuflada dentro de vehículos. Para su envío internacional, las operaciones se realizaban desde una graja en Talavera de la Reina, en Toledo, donde las drogas eran recepcionadas y posteriormente enviadas a Italia, donde eran recibidas por un capo del clan Amato-Pagano.

Expansión del CJNG en Europa

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado por Estados Unidos como organización terrorista y una de las estructuras criminales más violentas de México, estaba explorando rutas para introducir droga a Europa a través de los puertos de Oporto (Portugal) y Róterdam (Países Bajos). La organización, que opera con un modelo de franquicias en México y ha desplazado a otros grupos en el tráfico de drogas, extendía así sus operaciones al continente europeo.

En la investigación figura un empresario español que utilizaba sus sociedades para dar soporte legal a envíos de maquinaria, además de colaborar en el blanqueo de capitales del CJNG. Parte de estas operaciones se realizaba mediante lingotes de plata, más de 70 kilos valorados en alrededor de 1.500 euros por kilo. También fueron incautadas monedas de colección, una de ellas tasada en 600 euros.

En total, las autoridades decomisaron 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, tres armas cortas, 15 vehículos y 275.000 euros en efectivo, además de la plata intervenida.