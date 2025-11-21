Niña de 6 años muere por paro cardiorrespiratorio tras ser atendida en una clínica dental en España

Las autoridades suspendieron cautelarmente las actividades de la clínica mientras investigan las causas del incidente. | Composición LR

Las autoridades suspendieron cautelarmente las actividades de la clínica mientras investigan las causas del incidente. | Composición LR

Una niña de 6 años murió de un paro cardiorrespiratorio, según informó el Hospital de la Ribera, tras ser atendida, esa misma mañana, en la Clínica Dental Mireia de Alzira, en Valencia, España. Otra menor de 4 años, que también fue al mismo servicio de odontología, ingresó al mismo centro médico, pero, tras evaluaciones, fue trasladada al hospital Clínico de Valencia.

Las autoridades ordenaron la suspensión cautelar de las actividades de la clónica odontológica en lo que se desarrollan las investigaciones. Según la profesional involucrada, el problema podría residir en el sedante utilizado para los tratamientos de las menores.

TE RECOMENDAMOS RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Investigan muerte de niña en clínica dental de Valencia

El Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera, según pudieron constatar El País y EFE, confirmó que, el jueves 20 de noviembre a las 4.52 p. m., la menor de 6 años ingresó por parada cardiorrespiratoria y, tras intentos de reanimación, se declaró "éxitus judicial" (muerte). Momentos antes, a las 3.11 p. m., el mismo hospital registró el ingreso de una menor de 4 años que fue atendida también en la Clínica Dental Mireia, en Valencia, la cual presentó fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras estabilizarla y realizar las evaluaciones correspondientes, se decidió trasladarla en SAMU e ingresarla a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Este viernes 21 de novimebre, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad abrió un expediente informativo para investigar las circunstancias en las que se llevaron a cabo los casos. Por lo pronto, ordenaron la suspensión cautelar del centro odontológico involucrado, en el cual permanece un cartel que dice: "Por fuerza mayor, permaneceremos cerrados temporalmente".

PUEDES VER: España: Iglesia católica recibe más de 100 denuncias de abusos en su nuevo mecanismo de indemnización

Odontóloga señala que el problema podría residir en el sedante

"Están investigando el lote del producto, no sabemos qué pudo pasar", dijo Mireia Vila, odontóloga de la Clínica Dental Mireia, al medio español À punt, visiblemente afectada por la tragedia, mientras narraba que la menor llegó a su consultorio para la extracción de algunos dientes de leche, a los que le aplicó un sedante, y no anestesia general, para realizar un empaste.

"No fue una operación, le pusimos una vía para relajar a la niña, que se fue de aquí perfectamente. Se empezó a encontrar mal después y no sabemos qué ha podido pasar", agregó.