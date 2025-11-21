HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     
Mundo

Niña de 6 años muere por paro cardiorrespiratorio tras ser atendida en una clínica dental en España

El mismo centro médico confirmó el ingreso de una niña de 4 años que también fue atendida en la misma clínica dental. Autoridades ordenaron la suspensión de sus actividades mientras se hacen las investigaciones.

Las autoridades suspendieron cautelarmente las actividades de la clínica mientras investigan las causas del incidente.
Las autoridades suspendieron cautelarmente las actividades de la clínica mientras investigan las causas del incidente. | Composición LR

Una niña de 6 años murió de un paro cardiorrespiratorio, según informó el Hospital de la Ribera, tras ser atendida, esa misma mañana, en la Clínica Dental Mireia de Alzira, en Valencia, España. Otra menor de 4 años, que también fue al mismo servicio de odontología, ingresó al mismo centro médico, pero, tras evaluaciones, fue trasladada al hospital Clínico de Valencia.

Las autoridades ordenaron la suspensión cautelar de las actividades de la clónica odontológica en lo que se desarrollan las investigaciones. Según la profesional involucrada, el problema podría residir en el sedante utilizado para los tratamientos de las menores.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: España reconoce el "dolor e injusticia" que causaron a los pueblos originarios de México: "No podemos negarlo"

lr.pe

Investigan muerte de niña en clínica dental de Valencia

El Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera, según pudieron constatar El País y EFE, confirmó que, el jueves 20 de noviembre a las 4.52 p. m., la menor de 6 años ingresó por parada cardiorrespiratoria y, tras intentos de reanimación, se declaró "éxitus judicial" (muerte). Momentos antes, a las 3.11 p. m., el mismo hospital registró el ingreso de una menor de 4 años que fue atendida también en la Clínica Dental Mireia, en Valencia, la cual presentó fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras estabilizarla y realizar las evaluaciones correspondientes, se decidió trasladarla en SAMU e ingresarla a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Este viernes 21 de novimebre, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad abrió un expediente informativo para investigar las circunstancias en las que se llevaron a cabo los casos. Por lo pronto, ordenaron la suspensión cautelar del centro odontológico involucrado, en el cual permanece un cartel que dice: "Por fuerza mayor, permaneceremos cerrados temporalmente".

PUEDES VER: España: Iglesia católica recibe más de 100 denuncias de abusos en su nuevo mecanismo de indemnización

lr.pe

Odontóloga señala que el problema podría residir en el sedante

"Están investigando el lote del producto, no sabemos qué pudo pasar", dijo Mireia Vila, odontóloga de la Clínica Dental Mireia, al medio español À punt, visiblemente afectada por la tragedia, mientras narraba que la menor llegó a su consultorio para la extracción de algunos dientes de leche, a los que le aplicó un sedante, y no anestesia general, para realizar un empaste.

"No fue una operación, le pusimos una vía para relajar a la niña, que se fue de aquí perfectamente. Se empezó a encontrar mal después y no sabemos qué ha podido pasar", agregó.

Notas relacionadas
España: presidente Pedro Sánchez impulsa investigación a Meta por posible violación de privacidad de usuarios

España: presidente Pedro Sánchez impulsa investigación a Meta por posible violación de privacidad de usuarios

LEER MÁS
Policía de España desmantela el "cuartel general" del Cártel Jalisco en Europa: megaoperativo dejó 20 arrestados

Policía de España desmantela el "cuartel general" del Cártel Jalisco en Europa: megaoperativo dejó 20 arrestados

LEER MÁS
España: hermano del presidente Pedro Sánchez será juzgado por tráfico de influencias

España: hermano del presidente Pedro Sánchez será juzgado por tráfico de influencias

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Rusia amenaza a Ucrania con más pérdidas de territorios si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

Rusia amenaza a Ucrania con más pérdidas de territorios si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025