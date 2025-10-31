HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Mundo

España reconoce el "dolor e injusticia" que causaron a los pueblos originarios de México: "No podemos negarlo"

España acerca relaciones con México al reconocer el legado indígena y la voz de las mujeres en la exposición de arte "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena".

España reconoce la injusticia histórica y fortalece lazos culturales con México. Foto: AFP
España reconoce la injusticia histórica y fortalece lazos culturales con México. Foto: AFP

España admitió públicamente "la injusticia y el dolor" causados a los pueblos originarios de México durante la Conquista y la colonización. Este reconocimiento se realizó en la inauguración de la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena", que se presenta en cuatro sedes españolas y se podrá visitar hasta marzo, con más de 400 piezas cedidas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que “justo es reconocerlo y lamentarlo” y subrayó la importancia de recuperar la voz de las mujeres indígenas, cuya historia fue silenciada durante siglos. La muestra se considera un hito en las relaciones bilaterales y busca reforzar la colaboración cultural y diplomática entre España y México.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

lr.pe

¿Qué dijo el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, sobre los pueblos originarios mexicanos?

El acto de inauguración no se limitó a la exhibición artística; fue organizado desde las más altas instancias diplomáticas de ambos países y buscó transmitir un mensaje de reconocimiento histórico y respeto mutuo. Durante la inauguración, Albares enfatizó que la historia compartida entre España y México “como toda historia humana, tiene claroscuros” y reafirmó que no se puede negar ni olvidar el dolor e injusticia causados a los pueblos originarios. Resaltó que reconocer estos hechos forma parte de la memoria histórica compartida y de la responsabilidad de ambos países.

El ministro también subrayó el significado cultural y diplomático de la exposición, indicando que “esta exposición es un hito de nuestras relaciones y de nuestra hermandad” y que su impacto va mucho más allá de las piezas exhibidas, destacando la recuperación de la voz de las mujeres indígenas y la importancia de preservar y difundir su legado.

Asimismo, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, destacó que “la implicación de los dos gobiernos es una prueba de los esfuerzos de dos países comprometidos con la cultura y lo que hacen por el reconocimiento mutuo. La diplomacia se hace desde la palabra, la memoria y la expresión compartida”.

PUEDES VER: ONU acusa a Estados Unidos de realizar "ejecuciones extrajudiciales" y "violar el derecho internacional" en el Caribe y Pacífico

lr.pe

¿Cómo ha respondido el gobierno mexicano a las declaraciones de España sobre la conquista?

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el reconocimiento como un primer paso significativo y señaló que “el perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos”. Destacó que es la primera vez que una autoridad española habla de lamentar la injusticia de la Conquista.

Sheinbaum recordó que la carta enviada en 2019 por su predecesor al rey Felipe VI fue “muy diplomática” y que México nunca estuvo de acuerdo con la forma en que respondió la monarquía española. La presidenta subrayó que la exposición y otros actos culturales permiten promover las grandes civilizaciones que existieron antes de los españoles y fortalecer el diálogo y la colaboración cultural entre ambos países, incluyendo la participación de México en Fitur y la entrega de premios a la fotógrafa Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología.

Notas relacionadas
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Diana Cuéllar Ledesma: “El fútbol incorpora más el talento que la cultura”

Diana Cuéllar Ledesma: “El fútbol incorpora más el talento que la cultura”

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum dice que México aún espera una disculpa de España por abusos durante la Conquista

Claudia Sheinbaum dice que México aún espera una disculpa de España por abusos durante la Conquista

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

LEER MÁS
The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Mundo

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Brasil lanza operativo para desarticular millonario esquema de lavado de dinero del PCC, el mayor cartel del país

Paramilitares en Sudán ejecutan a más de 460 personas durante brutal asalto a hospital materno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025