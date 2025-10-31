España admitió públicamente "la injusticia y el dolor" causados a los pueblos originarios de México durante la Conquista y la colonización. Este reconocimiento se realizó en la inauguración de la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena", que se presenta en cuatro sedes españolas y se podrá visitar hasta marzo, con más de 400 piezas cedidas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que “justo es reconocerlo y lamentarlo” y subrayó la importancia de recuperar la voz de las mujeres indígenas, cuya historia fue silenciada durante siglos. La muestra se considera un hito en las relaciones bilaterales y busca reforzar la colaboración cultural y diplomática entre España y México.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

¿Qué dijo el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, sobre los pueblos originarios mexicanos?

El acto de inauguración no se limitó a la exhibición artística; fue organizado desde las más altas instancias diplomáticas de ambos países y buscó transmitir un mensaje de reconocimiento histórico y respeto mutuo. Durante la inauguración, Albares enfatizó que la historia compartida entre España y México “como toda historia humana, tiene claroscuros” y reafirmó que no se puede negar ni olvidar el dolor e injusticia causados a los pueblos originarios. Resaltó que reconocer estos hechos forma parte de la memoria histórica compartida y de la responsabilidad de ambos países.

El ministro también subrayó el significado cultural y diplomático de la exposición, indicando que “esta exposición es un hito de nuestras relaciones y de nuestra hermandad” y que su impacto va mucho más allá de las piezas exhibidas, destacando la recuperación de la voz de las mujeres indígenas y la importancia de preservar y difundir su legado.

Asimismo, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, destacó que “la implicación de los dos gobiernos es una prueba de los esfuerzos de dos países comprometidos con la cultura y lo que hacen por el reconocimiento mutuo. La diplomacia se hace desde la palabra, la memoria y la expresión compartida”.

¿Cómo ha respondido el gobierno mexicano a las declaraciones de España sobre la conquista?

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el reconocimiento como un primer paso significativo y señaló que “el perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos”. Destacó que es la primera vez que una autoridad española habla de lamentar la injusticia de la Conquista.

Sheinbaum recordó que la carta enviada en 2019 por su predecesor al rey Felipe VI fue “muy diplomática” y que México nunca estuvo de acuerdo con la forma en que respondió la monarquía española. La presidenta subrayó que la exposición y otros actos culturales permiten promover las grandes civilizaciones que existieron antes de los españoles y fortalecer el diálogo y la colaboración cultural entre ambos países, incluyendo la participación de México en Fitur y la entrega de premios a la fotógrafa Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología.