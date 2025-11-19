España: presidente Pedro Sánchez impulsa investigación a Meta por posible violación de privacidad de usuarios

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que impulsará una investigación contra Meta y que el Parlamento citará a sus responsables para que esclarezcan si vulneraron la privacidad de millones de usuarios a través de un presunto sistema oculto.

"Meta deberá rendir cuentas en el Congreso de los Diputados, que es la sede del Parlamento Nacional, sobre este caso", aseguró Sánchez en un foro realizado en Madrid.

Meta habría rastreado actividad de usuarios Android

"Vamos a citar a los responsables de la empresa y a expertos para que esclarezcan lo ocurrido, para que garanticen que los derechos y las libertades de los ciudadanos no han sido vulnerados de manera sistemática y masiva", agregó.

El gobierno explicó que la investigación partirá de las pesquisas realizadas por expertos de España, Holanda y Bélgica, quienes revelaron que Meta habría usado durante casi un año un mecanismo oculto capaz de rastrear la actividad web de los usuarios de dispositivos Android.

Este sistema recopilaba datos sobre las páginas que el usuario visitaba en el navegador y las vinculaba con su identidad en las aplicaciones de Facebook e Instagram, incluso cuando usaba el modo incógnito o una VPN.

Según el gobierno español, esta práctica de Meta podría haber violado varias regulaciones europeas y se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Canadá y Estados Unidos.

Meta está dispuesta a colaborar con la investigación

"Por su gravedad y dimensiones, este caso no puede quedar impune. En España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier plataforma tecnológica. Quien vulnere esos derechos y esas libertades pagará las consecuencias", añadió.

Meta aseguró que se toma la privacidad muy en serio y ofrece una variedad de herramientas para ayudar a las personas a controlar cómo se utiliza su información. Asimismo, dijo que colaborará constructivamente con las autoridades en este asunto.

El mandatario anunció también que su gobierno pretende desplegar "una amplia batería de medidas" para responder a amenazas del entorno digital como las campañas de desinformación, la protección de menores, el combate a los discursos de odio y la defensa de la privacidad.

"Nuestro país, nuestro proyecto común que es Europa, no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica", indicó Sánchez, quien, pese a reconocer que las redes sociales han tenido aportes valiosos, las acusó de haberse convertido en un 'Estado fallido'.