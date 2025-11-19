HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

España: presidente Pedro Sánchez impulsa investigación a Meta por posible violación de privacidad de usuarios

Meta ha expresado su disposición a colaborar con la investigación. En caso se determine que violó las regulaciones europeas, la compañía de Mark Zuckerberg podría enfrentar demandas en varios países.

Meta deberá rendir cuentas en el Congreso de los Diputados, afirma Pedro Sánchez.
Meta deberá rendir cuentas en el Congreso de los Diputados, afirma Pedro Sánchez. | Foto: AFP

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que impulsará una investigación contra Meta y que el Parlamento citará a sus responsables para que esclarezcan si vulneraron la privacidad de millones de usuarios a través de un presunto sistema oculto.

"Meta deberá rendir cuentas en el Congreso de los Diputados, que es la sede del Parlamento Nacional, sobre este caso", aseguró Sánchez en un foro realizado en Madrid.

TE RECOMENDAMOS

SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: España: hermano del presidente Pedro Sánchez será juzgado por tráfico de influencias

lr.pe

Meta habría rastreado actividad de usuarios Android

"Vamos a citar a los responsables de la empresa y a expertos para que esclarezcan lo ocurrido, para que garanticen que los derechos y las libertades de los ciudadanos no han sido vulnerados de manera sistemática y masiva", agregó.

El gobierno explicó que la investigación partirá de las pesquisas realizadas por expertos de España, Holanda y Bélgica, quienes revelaron que Meta habría usado durante casi un año un mecanismo oculto capaz de rastrear la actividad web de los usuarios de dispositivos Android.

Este sistema recopilaba datos sobre las páginas que el usuario visitaba en el navegador y las vinculaba con su identidad en las aplicaciones de Facebook e Instagram, incluso cuando usaba el modo incógnito o una VPN.

Según el gobierno español, esta práctica de Meta podría haber violado varias regulaciones europeas y se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Canadá y Estados Unidos.

PUEDES VER: España: Pedro Sánchez anuncia retirada de símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco

lr.pe

Meta está dispuesta a colaborar con la investigación

"Por su gravedad y dimensiones, este caso no puede quedar impune. En España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier plataforma tecnológica. Quien vulnere esos derechos y esas libertades pagará las consecuencias", añadió.

Meta aseguró que se toma la privacidad muy en serio y ofrece una variedad de herramientas para ayudar a las personas a controlar cómo se utiliza su información. Asimismo, dijo que colaborará constructivamente con las autoridades en este asunto.

El mandatario anunció también que su gobierno pretende desplegar "una amplia batería de medidas" para responder a amenazas del entorno digital como las campañas de desinformación, la protección de menores, el combate a los discursos de odio y la defensa de la privacidad.

"Nuestro país, nuestro proyecto común que es Europa, no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica", indicó Sánchez, quien, pese a reconocer que las redes sociales han tenido aportes valiosos, las acusó de haberse convertido en un 'Estado fallido'.

Notas relacionadas
España: hermano del presidente Pedro Sánchez será juzgado por tráfico de influencias

España: hermano del presidente Pedro Sánchez será juzgado por tráfico de influencias

LEER MÁS
España: Pedro Sánchez anuncia retirada de símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco

España: Pedro Sánchez anuncia retirada de símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco

LEER MÁS
Pedro Sánchez afirma que responsables del "genocidio" en Gaza deben responder ante la justicia

Pedro Sánchez afirma que responsables del "genocidio" en Gaza deben responder ante la justicia

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Mundo

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025