Mundo

España: obispo renuncia por presunta pederastia y el papa León XIV nombra sucesor en plena investigación

Rafael Zornoza, de 76 años, está bajo investigación por supuestamente haber agredido sexualmente de manera continuada a un menor en los años 90, cuando aún era sacerdote.

El Rafael Zornoza ha negado las acusaciones en su contra.
El Rafael Zornoza ha negado las acusaciones en su contra. | Foto: ACI Prensa

El obispo de la ciudad española de Cádiz, investigado por presunta pederastia, renunció a su cargo y el papa León XIV nombró a un sucesor en plena investigación, informó la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un comunicado.

"El papa León XIV ha nombrado a Ramón Darío Valdivia Giménez, actual obispo auxiliar de Sevilla, como nuevo obispo de Cádiz y Ceuta, aceptando la renuncia presentada por monseñor Rafael Zornoza", informaron.

PUEDES VER: España: Iglesia católica recibe más de 100 denuncias de abusos en su nuevo mecanismo de indemnización

lr.pe

Zornoza, de 76 años, es investigado internamente por la Iglesia católica por presunta pederastia, indicó su diócesis a principios de la semana pasada, confirmando una información del diario español El País.

Según este diario, Zornoza es sospechoso de haber agredido sexualmente de forma continuada a un menor en los años 90, cuando él era sacerdote y dirigía el seminario de Getafe, una localidad cercana a Madrid.

El caso, prescrito a nivel penal, fue transmitido a la Santa Sede a comienzos de año, cuando la víctima envió una denuncia al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el departamento del Vaticano encargado de este tipo de casos.

Esta oficina consideró los hechos creíbles y ordenó la apertura de una investigación canónica, según el diario español.

En un audio divulgado por la diócesis de Cádiz, Zornoza agradeció al papa el haber aceptado su renuncia, ya que ahora podrá dedicarse a atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia.

PUEDES VER: Papa León XIV insta a la iglesia italiana a reforzar la lucha contra la pederastia

lr.pe

La CEE no hizo ninguna mención a la investigación en su nota de prensa. En una rueda de prensa, su secretario general Francisco García Magán se limitó a pedir respeto a la presunción de inocencia de Zornoza y alegó que el caso estaba en manos del Vaticano.

La Iglesia católica española, frecuentemente criticada por su opacidad respecto a los abusos sexuales a menores, accedió en 2022 a indagar sobre la pederastia en su seno y puso en funcionamiento este año un dispositivo para recibir denuncias e indemnizar a las víctimas.

La CEE indicó que ese mecanismo ha recibido 101 denuncias, de las cuales 58 fueron resueltas, sin especificar si eso significaba que los afectados habían sido reparados.

Según un informe pionero del Defensor del Pueblo (ombudsman), desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos en España, una cifra que la Iglesia rebaja en un propio reporte posterior a 1.057 casos registrados.

