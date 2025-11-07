España: hermano del presidente Pedro Sánchez será juzgado por tráfico de influencias

En octubre, Pedro Sánchez aseguró que su hermano y su esposa eran inocentes de las acusaciones. | Foto: AFP

En octubre, Pedro Sánchez aseguró que su hermano y su esposa eran inocentes de las acusaciones. | Foto: AFP

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será juzgado por un presunto tráfico de influencias vinculado a su contratación en una provincia gobernada por el Partido Socialista, según informó el tribunal de Badajoz.

También conocido como David Azagra, David Sánchez es compositor, músico y director de orquesta. Es acusado de haber usado la influencia de su hermano para obtener, en 2017, un puesto relacionado con las artes escénicas en la provincia de Badajoz.

Juicio se realizará en febrero del 2026

Mediante un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura informó que el juicio por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz se llevará a cabo del 9 al 14 de febrero.

También se sentará en el banquillo de los acusados Miguel Ángel Gallardo Miranda, candidato socialista a la Junta de Extremadura en las elecciones del próximo 21 de diciembre.

El hermano de Pedtro Sánchez deberá responder, al igual que los otros diez acusados, por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, es decir, un incumplimiento grave, por parte de un funcionario, de las obligaciones relacionadas con su cargo.

Aseguran que puesto fue creado a su medida

De acuerdo a la investigación, el puesto de David Sánchez fue creado a su medida, sin seguir los procedimientos legales establecidos para el acceso a los empleos públicos.

David Sánchez dimitió de su cargo en febrero. Al igual que las investigaciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, la investigación se inició a raíz de denuncias presentadas por asociaciones consideradas cercanas a la extrema derecha.

Una de ellas, Manos Limpias, acusa a David Sánchez de haber usado la influencia de su hermano para obtener el puesto y de haber percibido un salario financiado con fondos públicos sin acudir a su lugar de trabajo, acusaciones que él desmintió.

Esposa de Pedro Sánchez también será juzgada por corrupción

Este caso se suma a otros asuntos judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez, quien fue recientemente interrogado sobre un caso de corrupción que afecta, en particular, a dos de sus antiguos hombres de confianza dentro del Partido Socialista.

Además, un juez de Madrid solicitó el procesamiento de uno de ellos, el exministro José Luis Ábalos, y ese mismo día comenzó el juicio por violación del secreto judicial del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, nombrado por Pedro Sánchez.

La esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, también será juzgada por otro caso de corrupción y tráfico de influencias.

Pedro Sánchez, que ha pedido perdón en varias ocasiones a los españoles por los casos que afectan a su partido, aseguró a principios de octubre que su hermano y su esposa eran inocentes.