HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Mundo

España: hermano del presidente Pedro Sánchez será juzgado por tráfico de influencias

David Sánchez es acusado de haber utilizado la influencia de su hermano, el presidente del Gobierno español, para obtener un puesto en 2017 en la administración provincial de Badajoz.

En octubre, Pedro Sánchez aseguró que su hermano y su esposa eran inocentes de las acusaciones.
En octubre, Pedro Sánchez aseguró que su hermano y su esposa eran inocentes de las acusaciones. | Foto: AFP

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será juzgado por un presunto tráfico de influencias vinculado a su contratación en una provincia gobernada por el Partido Socialista, según informó el tribunal de Badajoz.

También conocido como David Azagra, David Sánchez es compositor, músico y director de orquesta. Es acusado de haber usado la influencia de su hermano para obtener, en 2017, un puesto relacionado con las artes escénicas en la provincia de Badajoz.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: España: juez pide enjuiciar a esposa de presidente Pedro Sánchez por malversación de fondos

lr.pe

Juicio se realizará en febrero del 2026

Mediante un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura informó que el juicio por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz se llevará a cabo del 9 al 14 de febrero.

También se sentará en el banquillo de los acusados Miguel Ángel Gallardo Miranda, candidato socialista a la Junta de Extremadura en las elecciones del próximo 21 de diciembre.

El hermano de Pedtro Sánchez deberá responder, al igual que los otros diez acusados, por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, es decir, un incumplimiento grave, por parte de un funcionario, de las obligaciones relacionadas con su cargo.

PUEDES VER: La derecha española pide renuncia de Pedro Sánchez por presunta corrupción en su gobierno

lr.pe

Aseguran que puesto fue creado a su medida

De acuerdo a la investigación, el puesto de David Sánchez fue creado a su medida, sin seguir los procedimientos legales establecidos para el acceso a los empleos públicos.

David Sánchez dimitió de su cargo en febrero. Al igual que las investigaciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, la investigación se inició a raíz de denuncias presentadas por asociaciones consideradas cercanas a la extrema derecha.

Una de ellas, Manos Limpias, acusa a David Sánchez de haber usado la influencia de su hermano para obtener el puesto y de haber percibido un salario financiado con fondos públicos sin acudir a su lugar de trabajo, acusaciones que él desmintió.

PUEDES VER: España: esposa del presidente Pedro Sánchez comparece ante juez y niega haber malversado fondos

lr.pe

Esposa de Pedro Sánchez también será juzgada por corrupción

Este caso se suma a otros asuntos judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez, quien fue recientemente interrogado sobre un caso de corrupción que afecta, en particular, a dos de sus antiguos hombres de confianza dentro del Partido Socialista.

Además, un juez de Madrid solicitó el procesamiento de uno de ellos, el exministro José Luis Ábalos, y ese mismo día comenzó el juicio por violación del secreto judicial del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, nombrado por Pedro Sánchez.

La esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, también será juzgada por otro caso de corrupción y tráfico de influencias.

Pedro Sánchez, que ha pedido perdón en varias ocasiones a los españoles por los casos que afectan a su partido, aseguró a principios de octubre que su hermano y su esposa eran inocentes.

Notas relacionadas
España: Pedro Sánchez anuncia retirada de símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco

España: Pedro Sánchez anuncia retirada de símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco

LEER MÁS
Pedro Sánchez afirma que responsables del "genocidio" en Gaza deben responder ante la justicia

Pedro Sánchez afirma que responsables del "genocidio" en Gaza deben responder ante la justicia

LEER MÁS
España: juez pide enjuiciar a esposa de presidente Pedro Sánchez por malversación de fondos

España: juez pide enjuiciar a esposa de presidente Pedro Sánchez por malversación de fondos

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

LEER MÁS
El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía L1 Max en YouTube] Cusco FC vs Sport Boys HOY por la Liga 1 2025: La Misilera cae 2-0 en el segundo tiempo

Antauro Humala: "Si no hacía la rebelión de Locumba y Andahuaylazo, Ollanta nunca hubiese sido presidente"

Construirán una nueva universidad nacional en Lima Metropolitana: ¿qué carreras ofrecerá y en dónde estará ubicado?

Mundo

¿A qué hora y dónde será la ceremonia de posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia en 2025?

El Tren de Aragua aparece por primera vez en España con 13 integrantes detenidos en Barcelona

Luis Arce es expulsado del MAS antes de entregar la presidencia de Bolivia a Rodrigo Paz: "Desvió fondos del partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Antauro Humala: "Si no hacía la rebelión de Locumba y Andahuaylazo, Ollanta nunca hubiese sido presidente"

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025