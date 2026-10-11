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Brasil pide explicaciones a Meta por denuncias de la campaña de Lula sobre posibles restricciones a sus contenidos

La campaña de Lula denunció una red de 255 perfiles de Instagram gestionados mediante inteligencia artificial que habría acumulado 58 millones de visualizaciones en un mes con contenidos contra el presidente, el Partido de los Trabajadores y la primera dama, Janja Lula da Silva.

La campaña del presidente Lula afirma que Meta limitó la difusión de sus publicaciones, afectando su alcance en redes sociales como Instagram y Facebook
La campaña del presidente Lula afirma que Meta limitó la difusión de sus publicaciones, afectando su alcance en redes sociales como Instagram y FacebookAFP
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El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil solicitó a Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, explicaciones técnicas sobre la distribución de contenido oficial de la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión responde a una denuncia presentada por la coalición "Brasil Listo para Más", que acusa a la empresa estadounidense de interferir en las elecciones presidenciales en Brasil con el fin de beneficiar al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El magistrado Marco Aurélio Bellizze señaló en su resolución que la investigación de los hechos depende de datos que pertenecen exclusivamente a la empresa.

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La campaña de Lula da Silva denunció "fuertes sospechas" de que Meta limitó la difusión de sus publicaciones. Según el comunicado del equipo del candidato del Partido de los Trabajadores, la empresa "impidió que el perfil del presidente Lula promocionara publicaciones del feed en Instagram", mientras que un post de su cuenta oficial "sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones, lo que afectó su alcance". La coalición también presentó una denuncia ante la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD).

El TSE otorgó a Meta un plazo de 48 horas para conservar todos los registros de moderación, datos publicitarios y métricas relacionadas con el caso. Además, la empresa deberá informar perfil por perfil todas las medidas aplicadas desde el 16 de agosto a las cuentas oficiales de Lula y a las cuentas de terceros indicadas, incluyendo reducción del alcance, exclusión de recomendaciones, restricciones de búsqueda, etiquetas, eliminaciones y ajustes de métricas, con fecha, hora, origen automatizado o humano y justificación.

Meta niega acusaciones y alega fallos técnicos globales

La oficina de Meta en Brasil respondió a la AFP que cumple con las normas electorales del país. "Las alegaciones son simplemente falsas y no encuentran respaldo en los hechos", declaró la compañía. En un comunicado enviado a TV Globo, la empresa agregó que muchos de los problemas técnicos mencionados no afectaron exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas. "Cumplimos con la normativa electoral y estamos comprometidos con el uso equitativo de nuestras plataformas por parte de todos", sostuvieron.

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Denuncian red de 255 perfiles con IA contra Lula y Janja

La coalición que respalda a Lula da Silva también señala la actividad de una red de 255 perfiles de Instagram gestionados por inteligencia artificial. Según la denuncia, estas cuentas alcanzaron 58 millones de visualizaciones en un mes atacando al presidente, al Partido de los Trabajadores y a la primera dama Janja Lula da Silva. El texto indica que 61 de las 64 piezas de contenido sintético identificadas por el proyecto VigIA, de la Agencia Lupa, entre el 1 y el 5 de octubre, continúan en línea.

El TSE pidió a Meta demostrar si identificó esta red de perfiles automatizados y qué medidas tomó al respecto. La campaña del Partido de los Trabajadores sostiene que "la sucesión de problemas técnicos inexplicables por parte de la empresa genera fuertes sospechas de que las acciones de Meta constituyen un intento de interferir en el proceso electoral brasileño, en beneficio de la candidatura de Flávio Bolsonaro".

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Lula refuerza campaña en redes tras primera vuelta

Tras la primera vuelta electoral, en la que Flávio Bolsonaro quedó primero con el 47% de los votos frente al 45% de Lula, el presidente intensificó su estrategia en redes sociales. Lula, quien usualmente no utiliza celular, comenzó a publicar contenidos y a promocionar materiales de campaña sobre temas como el fin de las apuestas en línea, el debate respecto a la escala 6x1 y la defensa de programas sociales como el "Pé-de-Meia".

Éden Valadares, secretario de comunicación del partido de Lula, dijo a la AFP que de momento no tienen "pruebas de ese vínculo concreto y formal" entre el presidente estadounidense Donald Trump y las plataformas, aunque recordó que cuando el mandatario intentó "interferir en las decisiones de la Corte Suprema brasileña" mencionó "los intereses de las llamadas big tech".

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