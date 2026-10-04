Lula y Flávio Bolsonaro disputan la primera vuelta en Brasil mientras la Policía investiga una posible injerencia de Estados Unidos

Brasil vivió una jornada electoral decisiva. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro compitieron este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, mientras la Policía Federal investiga una posible injerencia de Estados Unidos en el proceso. Unos 160 millones de ciudadanos estuvieron convocados a sufragar en los comicios, que definirán si el país continúa con el proyecto de izquierda o gira hacia la derecha.

Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato. Flávio Bolsonaro, de 45, fue designado candidato por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022. Ambos representan a un electorado polarizado. "Lo que está en juego es la definición de un proyecto de Brasil. El pueblo va a tener que elegir entre fortalecer el régimen democrático o la barbarie, entre desarrollo o atraso", declaró Lula tras votar en el estado de Sao Paulo.

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Flávio Bolsonaro emitió su voto en Río de Janeiro y afirmó que el país "necesita un cambio, Brasil no aguanta más". El senador prometió una política firme contra la inseguridad y austeridad fiscal ante el aumento de la deuda pública. "Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era del atraso", expresó el candidato del Partido Liberal.

Policía Federal investiga injerencia de EE. UU.

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, anunció este domingo que la corporación abrió una pesquisa por una posible interferencia externa de Estados Unidos. La denuncia fue presentada esta semana por la Abogacía General de Brasil tras una investigación periodística del diario británico The Guardian.

Según la publicación, el Departamento de Estado estadounidense desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia hacia el programa "Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil". Esos recursos habrían financiado redes y organizaciones en territorio brasileño para interferir en el debate político y "desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial", según el oficio del órgano del Gobierno.

Rodrigues confirmó que la denuncia fue remitida a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal "para dar inicio a las averiguaciones". "Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso", sostuvo el jefe policial durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras, en Brasilia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha respaldado explícitamente a Flávio Bolsonaro. Sin embargo, ha utilizado aranceles y sanciones para presionar a Brasilia desde que su aliado Jair Bolsonaro fue juzgado por golpismo. En los mítines del senador, algunos simpatizantes agitaron banderas estadounidenses e imágenes de Trump.

Datafolha prevé segunda vuelta para el 25 de octubre

La última encuesta del instituto Datafolha prevé que ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de los votos, el porcentaje necesario para ganar este domingo. En ese escenario, una segunda vuelta se celebraría el 25 de octubre. Los centros de votación cerrarán a las 17.00 locales (20.00 GMT) y de inmediato comenzará el conteo de las urnas electrónicas.

Lula cuenta con su base electoral en el empobrecido noreste, entre los votantes de bajos ingresos, los católicos y las mujeres. "Quiero un Brasil con muchos derechos, derechos para la población, muchos derechos humanos", dijo a la AFP Thifany Simoes, de 23 años, una izquierdista que votó en el mismo centro que Lula. En contraste, Flávio Bolsonaro lidera en el sur, entre los más acomodados y los evangélicos.

Lula apela al voto pobre y Flávio a la seguridad

La campaña expuso dos visiones opuestas. Lula, reconocido por los programas sociales que sacaron de la pobreza a millones de personas a principios de siglo, regresó al poder en 2023 después de estar preso por un escándalo de corrupción y de que sus condenas fueran anuladas por motivos de forma. Durante su tercer mandato, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, aunque los brasileños se quejan del alto costo de vida y del aumento de la delincuencia.

"Apoyo a Lula porque él está a favor del pobre", dijo Victor Jorge Martins, un organizador de eventos de 25 años, quien cree que "Flávio venderá Brasil a los extranjeros". Del otro lado, la bolsonarista Babiliana Figueira, una bombera de 40 años, afirmó en Río que "necesitamos un cambio. En el lugar donde trabajo ocurren muchos asaltos. Lo más importante es nuestra seguridad".

Flávio Bolsonaro ha prometido una férrea política contra la inseguridad. En pocos meses, el discreto senador logró pisarle los talones a Lula en las encuestas, incluso después de que se supiera que era investigado por corrupción en la financiación de un filme biográfico sobre su padre. También se redujo drásticamente la deforestación en la Amazonía, aunque el cambio climático estuvo ausente de la campaña. "Los indígenas sufrimos mucho con los impactos ambientales. Por eso es importante elegir a un candidato que defienda nuestro territorio, que defienda la naturaleza", dijo a la AFP Tainara da Costa Cruz, una indígena de 22 años de la etnia Kambeba.

Tribunal Electoral descarta riesgo de injerencia externa

El presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Kassio Nunes Marques, descartó la interferencia extranjera en los comicios. "Nuestros informes no señalan ningún tipo de riesgo, ya sea internacional o proveniente del crimen organizado. No hemos recibido ningún indicio al respecto. Y hasta el momento, es un hecho: no ha ocurrido nada", señaló el magistrado durante una conferencia de prensa en la sede del tribunal, según publicó el periódico Estadão.

La declaración del magistrado se produjo después de que la Policía Federal admitiera la apertura de una investigación sobre la supuesta injerencia de Estados Unidos. Horas antes, Rodrigues había confirmado el inicio de una pesquisa formal a partir de una denuncia de la Abogacía General de Brasil.

En paralelo, la Policía Federal retuvo a 129 personas por sospechas de delitos electorales hasta las 3.00 p. m., según el balance policial parcial difundido por el diario Folha de São Paulo. En los operativos se incautaron 383.600 reales en efectivo (73.000 dólares) y bienes por un valor equivalente a 80.000 dólares más. Se abrieron seis investigaciones y 18 procedimientos simplificados por posibles infracciones, entre ellas propaganda electoral ilegal y sospechas de compra de votos. Las actuaciones se realizaron en el Distrito Federal y en 21 estados.

Asimismo, Rodrigues se refirió a la seguridad de las sedes diplomáticas tras la suspensión temporal este viernes de los servicios consulares en las embajadas de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad. "No comprobamos ningún elemento concreto que nos indicara un riesgo efectivo contra ninguna embajada. Los elementos recabados el último sábado no apuntan a nada concreto ni a la existencia de ningún plan que hayamos identificado", sostuvo.

Jair Bolsonaro, quien cumple condena en prisión domiciliaria, está "ansioso, pero con confianza" en el resultado, según afirmó su esposa, Michelle Bolsonaro, candidata a un escaño en el Senado. "Mi marido está bien, gracias a Dios", dijo Michelle a periodistas tras votar en un colegio electoral en Lago Sur, en Brasilia.