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Joven puneño gana medalla de oro en Olimpiadas Iberoamericana de Física 2026 en Brasil

Carlos Guillén Condori, joven natal Juliaca (Puno) y alumno del colegio Saco Oliveros, alcanzó la presea dorada en la Olimpiada Iberoamericana de Física 2026, destacando entre representantes de 16 países.

Joven peruano ganó medalla de oro en olimpiada de Física
Joven peruano ganó medalla de oro en olimpiada de FísicaComposición LR / Saco Oliveros
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Orgullo peruano. Carlos Guillén Condori, joven que nació en Juliaca (Puno), ganó la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Física de 2026, que reunió a representantes de 16 países en João Pessoa, Brasil, del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

La competencia concentró a 59 estudiantes de Iberoamérica, quienes participaron en evaluaciones teóricas y experimentales de alto nivel. El peruano destacó por sus conocimientos y habilidades en física entre los alumnos de otros países de la región.

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¿Quién es Carlos Guillén, el medallista de oro?

El joven nacido en Juliaca es alumno del colegio Saco Oliveros y tetracampeón de la Olimpiada Peruana de Química, organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su cuarto título consecutivo lo consiguió en la edición número 29 del certamen, en noviembre de 2025.

En julio de este año también obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Química. A eso se suma una medalla de bronce en la Olimpiada Mundial de Física KAI (KAIPhO 2026), realizada en Rusia, así como un Diploma de Tercer Grado en la categoría de Teoría y Modelado de la Olimpiada Científica Internacional de Física 2025 (ISPhO), desarrollada en Khanty-Mansiysk..

Tres medallas de plata en olimpiadas

Los peruanos Sergio Aponte Chácara, Johan Servan Munguía y Nicolás Velásquez Llacsa consiguieron tres medallas de plata para el Perú durante Olimpiada Iberoamericana de Física de 2026. Todos los estudiantes nacionales participaron acompañados por Juan Suazo y Orlando Ramírez, representantes de la Sociedad Peruana de Docentes de Física.

El resultado obtenido por la delegación peruana se suma al trabajo de preparación desarrollo por los estudiantes y sus docentes, así como al respaldo de sus familias durante su proceso de formación y participación en competencias científicas.

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