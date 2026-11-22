Los rostros de Glenn Close: la legendaria actriz ganó el Óscar honorífico De crecer bajo el control de una secta religiosa a convertirse en una figura del cine. Tras ocho nominaciones, la protagonista de Atracción fatal y Albert Nobbs celebra su primer Óscar. Repasamos la carrera de la actriz a propósito del estreno de 'Los juegos del hambre' y de 'La bola negra'.

En cinco décadas, Glenn Close había sido nominada al Óscar en ocho oportunidades y, aunque estuvo entre las favoritas, nunca ganó. Cuando pudo, adquirió los derechos de alguna historia que llevó años después al cine y para ella era un honor estar siempre presente. “Nunca me preocupó si iba a ganar o no, aunque a veces pensé que tenía posibilidades”, dijo esta semana durante la ceremonia anual que organiza la Academia para entregar las estatuillas de honor. Fue John Malkovich, quien la describió como “una maestra”, el encargado de entregarle el primer Óscar de su carrera.

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En su discurso, Close recordó su primera nominación por interpretar a Jenny Fields en El mundo según Garp. “George Roy Hill (el director) me dijo: ‘Si ganas, dame las gracias’. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle al hombre que me dio mi primer papel en el cine. Ahora puedo”. También agradeció a su única hija, Annie Starke: “Hay una persona que nunca pidió ser hija de un actor, de una celebridad, pero que ha navegado por esas aguas turbulentas con sabiduría, humor, ferocidad y amor”.

Nacida en 1947 en Greenwich, Connecticut, Close dividió su vida entre ser actriz a tiempo completo y madre soltera desde que se separó del productor John Starke. “Y si eres un padre que trabaja, siempre te sientes desgarrado y tratando de mantener el equilibrio. Annie, cuando tenía unos tres años, se me acercó un día y me dijo: ‘Te quiero. Te quiero completa’. Sabía exactamente a lo que se refería, porque en ese momento, aunque estuviera en casa, si estaba trabajando en algo, me sentía preocupada”, declaró en 2022 a la revista Glamour.

Close ha dicho que el punto de partida para construir un personaje es el análisis. Antes de interpretar a Alex en Atracción fatal, les envió el guion a dos psiquiatras. Recordada por sus papeles más populares como Cruella de Vil en 101 dálmatas, también revisó en retrospectiva sus guiones. Por ejemplo, antes de que Lizzy Caplan interpretara a Alex Forrest en la miniserie de suspenso psicológico en 2023, Close respondió a Variety que, en tiempos del #MeToo, hay personajes que deberían ser contados ahora desde otra perspectiva. “Creo que sería interesante contar la misma historia desde su punto de vista, porque su historia no se cuenta realmente (en la película original). No se sabe por qué está tan perturbada, qué originó ese comportamiento. Creo que sería realmente interesante”.

La actriz pasó su infancia dentro de una secta. Tenía siete años cuando su padre se unió al Rearme Moral, una organización religiosa de extrema derecha fundada en 1938. Su familia se trasladó a Suiza, una experiencia que definió como “una especie de abuso psicológico envuelto en una misoginia subyacente”. El año pasado reveló a la prensa británica que era la primera vez en décadas que vivía cerca de sus hermanos.

El pastor estadounidense llamado Frank Buchman profesaba “una dictadura fascista controlada por Dios”. Sin embargo, Close pudo salir y estudiar Teatro y Antropología. Hoy, la actriz, crítica del gobierno de Donald Trump, es un referente en la defensa de los derechos fundamentales. “Todos anhelan poder expresar de alguna manera lo que sienten. De hecho, he pensado en ir al juzgado con una pancarta”, señaló a The Guardian sobre una de las marchas anti-Trump con el lema: “Sin oligarcas, sin dictadores, sin déspotas, sin autócratas, sin reyes”.

“Siento que todavía soy un personaje inacabado”

Otro de los grandes personajes por los que estuvo cerca del Óscar como mejor actriz fue cuando interpretó a una mujer del siglo XIX que para conseguir trabajo aparenta ser un hombre y vive 20 años con esa identidad en secreto. Sin embargo, en 2012, la categoría tenía a otras estrellas: Meryl Streep por La dama de hierro y Viola Davis por Historias cruzadas. Ganó Streep por interpretar a Margaret Thatcher.

La película Albert Nobbs, sobre un mayordomo que trabaja en un hotel de Dublín, está basada en una novela de George Moore de 1895. La actriz quedó maravillada con la historia después de actuar en su versión teatral. Adquirió los derechos, coescribió el guion y la llevó al cine bajo la dirección de Rodrigo García. “El mayor reto para mí fue: ¿cuánto mostrar en su rostro? Porque está acostumbrada a no mostrar nada”, dijo a The Guardian cuando se estrenó la película. Aunque no tiene elementos solo de drama, para algunos críticos de ese momento, Close había apostado por una película “difícil” de ver. “Está bien si así es como la gente lo interpreta, pero sé que hay gente así en el mundo; mucha gente invisible y aislada. Y creo que merecen que se cuenten sus historias”.

Por ello, Close consideró que tuvo que defender el final original de Atracción fatal que fue descartado de los cines. El suicidio de su personaje se alejaba del conflicto romántico y de los clichés para enfocarse en la salud mental. “Aprendí durante ese proceso que la catarsis es muy importante. Las grandes películas comerciales lo explican todo. La gente se vuelve perezosa, creo. Y creo que eso no es necesariamente algo bueno”.

En este momento, a la actriz la vemos en dos mundos: primero como Drusilla Sickle en la precuela de Los juegos del hambre y en La bola negra, la producción española que sería nominada al Óscar. Close ha agradecido a Javier Calvo y Javier Ambrossi por darle el papel de Isabelle Durand, la historiadora que aboga por la visibilidad frente a la represión. En su cuenta de Instagram publicó: “Para sanar un trauma uno debe tener el coraje de volver al momento y lugar en el que sucedió. La bola negra hace eso en múltiples niveles”. En la película, la actriz habla en castellano y ha dicho que “los Javis” le mostraron un mundo nuevo. Parte de la prensa de Estados Unidos comenta que podría volver a ser nominada como mejor actriz de reparto a sus 79 años. Mientras tanto, en una entrevista con Bazaar, ha dicho que aún se siente “un personaje inacabado”. ❖

Ocho nominaciones:

Mejor actriz principal:

1987 – Atracción fatal (Fatal Attraction).

1988 – Relaciones peligrosas (Dangerous Liaisons).

2011 – Albert Nobbs.

2018 – La buena esposa (The Wife).

Mejor actriz de reparto:

1982 – El mundo según Garp (The World According to Garp).

1983 – Reencuentro (The Big Chill).

1984 – El mejor (The Natural).

2020 – Hillbilly, una elegía rural (Hillbilly Elegy).