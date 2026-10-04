Este país de América Latina transforma los troncos de plátano que quedan abandonados tras la cosecha en ropa, papel y bandejas de fruta

Brasil transforma residuos del cultivo de plátano en valiosa materia prima para crear ropa, papel y embalajes, aprovechando hasta 220 toneladas de biomasa por hectárea. | Foto: Magnific

Brasil transforma residuos del cultivo de plátano en valiosa materia prima para crear ropa, papel y embalajes, aprovechando hasta 220 toneladas de biomasa por hectárea. | Foto: Magnific

El cultivo del plátano genera enormes cantidades de residuos que durante años terminaron abandonados o pudriéndose en los propios campos. Sin embargo, este país de América Latina está convirtiendo los troncos de plátano en una materia prima para fabricar ropa, papel y embalajes.

Cada hectárea puede dejar hasta 220 toneladas de biomasa entre tallos, hojas y otros restos vegetales. El aprovechamiento de estos residuos permite darles una segunda vida y abre nuevas posibilidades para industrias que buscan materiales de origen vegetal.

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Brasil convierte los residuos del plátano en fibra para fabricar ropa

El protagonista de este proceso es el pseudotallo del plátano, la parte carnosa de la planta que queda después de retirar el racimo. Aunque durante mucho tiempo fue considerado un residuo agrícola, contiene fibras celulósicas con una resistencia a la tracción cercana a los 570 megapascales.

En Brasil, distintos proyectos buscan llevar esta materia prima desde pequeños talleres artesanales hasta una producción industrial. Uno de ellos es Banana Têxtil, desarrollado por el Instituto SENAI de Tecnología Textil de Santa Catarina, que apuesta por utilizar la fibra de plátano en la fabricación de tejidos.

Del tronco abandonado a bandejas de fruta y papel

La transformación comienza con la recolección y clasificación de los pseudotallos, que después pasan por máquinas con rodillos y cuchillas para separar las fibras de la pulpa. Posteriormente, el material se lava y se seca bajo condiciones controladas para conservar sus propiedades.

Pero la fibra no es el único producto posible: también puede convertirse en papel, pulpa y bandejas para frutas. Investigaciones respaldadas por Embrapa probaron mezclas de fibra de plátano y goma arábiga para fabricar bandejas, demostrando que estos residuos agrícolas pueden convertirse en materiales útiles para la industria.