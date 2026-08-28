China selecciona la Ciudad Sagrada de Caral-Supe para su primera misión arqueológica en Sudamérica, colaborando con Perú para estudiar esta emblemática civilización de 5.000 años de antigüedad. | Foto: Agencia Andina

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China eligió a la Ciudad Sagrada de Caral-Supe para su primera misión arqueológica oficial en Sudamérica. El proyecto reunirá a expertos de ambas naciones para examinar de forma conjunta esta cuna civilizatoria de la costa central peruana, un foco urbano de 5.000 años de antigüedad que emergió de manera contemporánea con los imperios antiguos de Egipto y Mesopotamia, según informó la Academia China de Ciencias Sociales.

La decisión resulta estratégica para el Centro del Patrimonio Mundial, pues el enclave conserva 626 hectáreas repletas de pirámides, plazas circulares hundidas y estructuras sociales complejas. Adicionalmente, la Unesco califica este complejo como “el centro de civilización más antiguo de las Américas”, por lo que su estudio científico brindará valiosa información sobre la aparición del urbanismo primario en el continente sin influencia de otras culturas arcaicas.

¿Cómo fue la elección de Caral para la pionera expedición china y qué estipula el pacto?

El 21 de agosto, el Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales concretó una alianza histórica con la Zona Arqueológica Caral —dependiente del Ministerio de Cultura— y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La agencia oficial Xinhua resaltó que ese compromiso marca la incursión fundacional de un organismo de la nación asiática en labores de campo compartidas dentro de América del Sur.

La iniciativa abarcará prospecciones, excavaciones y análisis mediante herramientas científicas de vanguardia, junto con el resguardo patrimonial y la instrucción mutua de expertos. Sobre las tareas, el vocero Jia Xiaobing detalló que las acciones comprenderán investigaciones de campo, excavaciones, arqueología científica y tecnológica, protección del patrimonio cultural y capacitación de profesionales, según citó el medio South China Morning Post.

En la fase inicial intervendrán los valles Supe y Chancay-Huaral, donde la comitiva binacional evaluará yacimientos antes de fijar próximos trabajos focalizados en la Ciudad Sagrada y el asentamiento pesquero de Áspero. De acuerdo con la entidad oriental, el objetivo central apunta a examinar los vínculos de las sociedades agrícolas trasandinas con los grupos del litoral que dinamizaron aquella red urbana temprana.

¿Qué civilizaciones sudamericanas investigará China tras sus hallazgos en Perú?

El plan de cooperación arqueológica asiático contempla expandirse hacia los vestigios incas en las alturas andinas. El anuncio del gobierno chino precisa que esta etapa busca desarrollar estudios comparativos entre las antiguas sociedades de China y Sudamérica, aunque no detalla cuáles yacimientos peruanos examinará, las fechas de inicio ni la inclusión de zonas emblemáticas como Cusco o Machu Picchu.

Los expertos prevén analizar coincidencias en observación astronómica, ritos ceremoniales, estructura comunitaria y adaptación al medio físico. Dichas similitudes no prueban un vínculo directo entre ambas culturas. La meta científica radica en contrastar, con evidencia de campo, el modo en que poblaciones separadas por el océano Pacífico constituyeron sociedades complejas y generaron respuestas propias ante sus desafíos ambientales.

De momento, las fuentes oficiales no señalan a otros estados sudamericanos como futuros escenarios de excavación. Si bien la influencia incaica abarcó zonas geográficas de las actuales Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, el convenio bilateral se restringe al territorio peruano. La estrategia patrimonial del país oriental hacia 2030 prevé ampliar alianzas en la Ruta de la Seda, áreas transhimalayas y dominios austronesios, sin listar nuevas misiones en esta región geográfica.