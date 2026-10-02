Las encuestas de las elecciones en Brasil 2026 llegan a la recta final sin un ganador claro. Según el último sondeo de Datafolha, Lula da Silva alcanza el 45% de los votos válidos y Flávio Bolsonaro el 40%, una diferencia que no le basta al candidato del Partido de los Trabajadores para evitar el balotaje. Quaest registra un 39% para el actual mandatario y un 34% para el senador del Partido Liberal, con una ganancia de dos puntos para el oficialista y uno para su rival en la última semana. Ninguno supera el umbral del 50% que exige la legislación brasileña.

La disputa territorial muestra un país dividido. Datafolha publicó este viernes los resultados por estado. São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro concentran la mayor cantidad de electores brasileños. En São Paulo, Lula subió cinco puntos hasta el 38% y empata técnicamente con Flávio Bolsonaro, que tiene el 39%. En Río de Janeiro, el postulante del PL mantiene el 45% y lidera con siete puntos de ventaja sobre el líder del PT, que alcanza el 38%. En Minas Gerais, Lula pasó del 39% al 42% y abrió una diferencia de seis puntos sobre su contendiente, que registra el 36%. En Pernambuco, Lula conserva una ventaja amplia con el 61% frente al 25% de Flávio Bolsonaro. En el Distrito Federal, el senador llega al 44% y supera por nueve puntos al actual presidente, que tiene el 35%.

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¿Quién va liderando la intención de voto en Brasil?

El escenario nacional favorece levemente a Lula da Silva. La encuesta de Nexus, encargada por el banco BTG Pactual, otorga al líder del PT un 42% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro un 37%. El escritor Augusto Cury y el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado obtienen un 5% cada uno, seguidos por Renan Santos con un 4%. El resto de los candidatos no supera el 1%. En São Paulo, Datafolha detalla que Cury alcanza el 5%, Caiado el 4%, Renan Santos el 4%, mientras que Samara Martins, Romeu Zema, Wilson Grassi y Rui Costa Pimenta registran un 1%. El voto en blanco, nulo o la opción por ninguno llegó al 4%, y los indecisos representan el 2%.

El perfil del electorado revela brechas sociales y religiosas. Según Datafolha, Lula obtiene el 50% entre los votantes con ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos, mientras que Flávio registra el 28%. En el grupo de dos a cinco salarios mínimos, la situación se invierte y el senador alcanza el 47% frente al 34% del oficialista. Entre los católicos, el líder del PT logra el 50% y su rival el 32%. Entre los evangélicos, el candidato del PL obtiene el 52% y Lula el 26%. La ventaja más clara para el actual presidente se observa entre los votantes de 60 años o más, con un 49% contra un 36%.

¿Habrá segunda vuelta (balotaje) en Brasil?

Sí, salvo un giro imposible en la intención de voto. El Tribunal Superior Electoral fija la segunda vuelta para el domingo 25 de octubre, cuando ninguna fórmula presidencial supera el 50% de los sufragios válidos. El propio Datafolha proyecta un balotaje con Flávio Bolsonaro en el 48% y Lula en el 45%, un empate técnico dentro del margen de error. El 17% de los consultados admite que todavía podría cambiar su voto, y un 3% permanece indeciso, según Quaest. Ese grupo, decisivo para inclinar la balanza, suele estar compuesto por mujeres de entre 35 y 59 años, con ingresos inferiores a 3.200 reales mensuales, residentes en el sureste del país.

El voto electrónico vuelve a ser la herramienta central del proceso. Las urnas electrónicas se distribuyen en todo el territorio y el elector debe acreditar su identidad antes de ingresar los números de sus candidatos. La abstención también pesa. En los comicios de hace cuatro años, 31 millones de brasileños no acudieron a votar, el 21% del electorado, la cifra más alta desde 1998. Los analistas advierten que este año el ausentismo podría crecer por el tono monótono de la campaña, una mala noticia para Lula, ya que los más pobres, su base principal, son quienes más se abstienen.