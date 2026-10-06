La palta peruana se destaca en el mercado internacional, avanzando con fuerza en Europa y superando a la mexicana en exportaciones. | Foto: Agro Club

La palta peruana se destaca en el mercado internacional, avanzando con fuerza en Europa y superando a la mexicana en exportaciones. | Foto: Agro Club

La palta de este país de América Latina se ha convertido en una de las grandes protagonistas del mercado internacional y avanza con fuerza frente al aguacate mexicano. Aunque México mantiene el liderazgo en Estados Unidos, esta nación ha logrado aumentar su presencia en este mercado.

Europa es donde sus exportaciones ya superan a las mexicanas. El crecimiento de la producción y la diversificación de destinos han permitido que se consolide como uno de los grandes exportadores mundiales de palta.

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Este país de América Latina se consolida como potencia de la palta en Europa

Perú se ha convertido en el principal proveedor de palta del viejo continente, con Países Bajos y España entre sus mercados más importantes. En 2024, ambos destinos concentraron el 55,3% de las exportaciones peruanas de este producto.

La expansión no se limita al continente europeo: la nación inca exportó palta fresca a 35 destinos en 2024. Además de Estados Unidos, el producto peruano llegó a mercados de Asia y otras partes de Sudamérica, fortaleciendo su posición internacional.

México mantiene el liderazgo en Estados Unidos, pero Perú gana terreno

Estados Unidos sigue siendo el principal bastión del aguacate mexicano, que concentra cerca del 89% del mercado frente al 7% de Perú. Sin embargo, la participación peruana crece especialmente entre mayo y agosto, cuando su producción complementa la oferta mexicana.

La competencia también ha generado presión sobre los productores mexicanos, con precios de hasta US$14,20 por cajas de 10 kilos. Mientras México conserva ventajas como la cercanía y el acceso sin aranceles, Perú busca ampliar su presencia y reducir su dependencia de determinados mercados.