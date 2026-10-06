Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOPleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo
EN VIVO

Pleno evalúa pedido de facultades de Keiko y Delia Espinoza en vivo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Este país de América Latina vence la guerra de la palta: ya domina en Europa y empieza a ganar terreno frente a México en EE. UU.

Esta nación latinoamericana se posiciona como el principal proveedor de palta, el viejo continente, concentrando el 55,3% de sus exportaciones en Países Bajos y España.

La palta peruana se destaca en el mercado internacional, avanzando con fuerza en Europa y superando a la mexicana en exportaciones.
La palta peruana se destaca en el mercado internacional, avanzando con fuerza en Europa y superando a la mexicana en exportaciones. | Foto: Agro Club
Por
google iconLa República en Google

La palta de este país de América Latina se ha convertido en una de las grandes protagonistas del mercado internacional y avanza con fuerza frente al aguacate mexicano. Aunque México mantiene el liderazgo en Estados Unidos, esta nación ha logrado aumentar su presencia en este mercado.

Europa es donde sus exportaciones ya superan a las mexicanas. El crecimiento de la producción y la diversificación de destinos han permitido que se consolide como uno de los grandes exportadores mundiales de palta.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Llevaron un árbol desde América Latina a Hawái hace 200 años para alimentar a la población y ahora lo combaten con drones e insectos

lr.pe

Este país de América Latina se consolida como potencia de la palta en Europa

Perú se ha convertido en el principal proveedor de palta del viejo continente, con Países Bajos y España entre sus mercados más importantes. En 2024, ambos destinos concentraron el 55,3% de las exportaciones peruanas de este producto.

La expansión no se limita al continente europeo: la nación inca exportó palta fresca a 35 destinos en 2024. Además de Estados Unidos, el producto peruano llegó a mercados de Asia y otras partes de Sudamérica, fortaleciendo su posición internacional.

Puedes ver

Compró un terreno de caña de azúcar en Australia y lo transformó con 119.000 árboles: así volvió la selva una década después

lr.pe

México mantiene el liderazgo en Estados Unidos, pero Perú gana terreno

Estados Unidos sigue siendo el principal bastión del aguacate mexicano, que concentra cerca del 89% del mercado frente al 7% de Perú. Sin embargo, la participación peruana crece especialmente entre mayo y agosto, cuando su producción complementa la oferta mexicana.

La competencia también ha generado presión sobre los productores mexicanos, con precios de hasta US$14,20 por cajas de 10 kilos. Mientras México conserva ventajas como la cercanía y el acceso sin aranceles, Perú busca ampliar su presencia y reducir su dependencia de determinados mercados.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Despedida de Lionel Messi EN VIVO HOY: programación, alineaciones y dónde ver el partido Argentina vs Benín

Regresa la expulsión escolar tras caso del Liceo Naval: colegios podrán retirar alumnos desde este mismo año

Previa Alianza Atlético vs Sport Boys EN VIVO HOY: últimas noticias del partido por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 1 2026

Mundo

Este país de América Latina transforma los troncos de plátano que quedan abandonados tras la cosecha en ropa, papel y bandejas de fruta

Más de 250.000 personas marchan por toda Francia contra los recortes educativos y la violencia policial

El país de Sudamérica que proyecta una cárcel de máxima seguridad con asesoría de la ONU: tendría capacidad para 2.000 reclusos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría que insiste en denegar las facultades legislativas al Ejecutivo

Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo