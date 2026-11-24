Astrónomos de Portsmouth descubren más de 15.000 lentes gravitacionales con el telescopio Euclid y amplían el estudio de la materia oscura Este nuevo catálogo permite estudiar la materia oscura y la expansión del universo con mayor precisión.

La gravedad de un objeto masivo curva el espacio-tiempo y desvía la luz de un objeto lejano situado detrás. Foto: NASA

La gravedad de un objeto masivo curva el espacio-tiempo y desvía la luz de un objeto lejano situado detrás. Foto: NASA

Un equipo de científicos de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, identificó alrededor de 15.000 candidatos a lentes gravitacionales fuertes en los primeros datos de la misión Euclid, de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se trata de un fenómeno en el que la gravedad de una galaxia curva la luz de otra mucho más distante y forma arcos luminosos o anillos en el espacio.

El catálogo, el más grande de su tipo elaborado hasta ahora, reúne más candidatos que todos los registros anteriores combinados. El descubrimiento permitirá a los investigadores estudiar con mayor precisión la materia oscura y comprender cómo se expande el universo.

Collage de lentes gravitacionales. Foto: ESA/Euclid/NASA

¿Cómo se forman las lentes gravitacionales que detectó el telescopio Euclid?

Este fenómeno ocurre cuando la luz de una galaxia muy lejana pasa cerca de otra que se encuentra entre ella y la Tierra. La gravedad de esta última curva la trayectoria de la luz y produce imágenes distorsionadas que pueden adoptar la forma de arcos luminosos o anillos.

Ilustración artística de la misión Euclid de la ESA en el espacio. Foto: ESA

Estas deformaciones permiten estudiar la masa de las galaxias que actúan como lentes, incluso aquella que no emite luz. Esto resulta especialmente importante para investigar la materia oscura, un componente invisible que no puede observarse directamente, pero cuya presencia influye en la gravedad de los objetos del universo.

“Antes de Euclid, los astrónomos habían encontrado apenas unos cientos de lentes gravitacionales fuertes después de décadas de búsqueda. Encontrar 15.000 solo en los datos del primer año cambia lo que podemos hacer con ellas. En lugar de estudiar un puñado de lentes una por una, ahora podemos analizarlas como una población y plantear preguntas mucho más precisas sobre la materia oscura y la expansión del universo”, señaló en un comunicado Thomas Collett, profesor de astrofísica de la Universidad de Portsmouth.

¿Qué revelan los primeros datos de la misión Euclid?

El catálogo forma parte de DR1-Foundation, una publicación que reúne aproximadamente 13 meses de observaciones del telescopio espacial, lanzado a mediados de 2023. Sus registros incluyen más de 900 millones de galaxias, alrededor de 15.000 candidatos a lentes gravitacionales fuertes y más de 60 millones de cuásares, además de espectros de más de 160 millones de fuentes.

La capacidad de Euclid para observar grandes regiones del cielo desde el espacio representa una ventaja frente a los telescopios terrestres. Al trabajar por encima de la atmósfera, evita las distorsiones y la pérdida de luz que dificultan algunas observaciones desde la superficie.

¿Qué falta por descubrir con el telescopio espacial Euclid?

Aunque el primer lanzamiento representa un avance importante, los datos publicados abarcan apenas el 14 % de la superficie total que Euclid tiene previsto estudiar. La publicación completa de Data Release 1 está programada para mediados de 2027.

Esta próxima entrega incorporará observaciones de lentes gravitacionales débiles, que complementarán los resultados actuales y nuevos cálculos sobre la distribución de las galaxias y los cúmulos dentro de la red cósmica.

Con esta información, los científicos esperan avanzar en la construcción de un mapa tridimensional del universo y estudiar algunos de sus mayores enigmas: la materia oscura, la energía oscura y la expansión del cosmos.