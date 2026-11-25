El remoto pueblo de Europa donde sus habitantes viven solo seis meses al año entre montañas y regresan cuando termina el invierno para cuidar sus rebaños Los residentes de Lukomir realizan un desplazamiento anual entre la montaña y zonas bajas, comenzando su regreso el 1 de mayo tras pasar el invierno en Hadžići.

En las montañas de Bosnia y Herzegovina se encuentra Lukomir, un pueblo seminómada a más de 1.400 metros de altura, donde sus habitantes viven en antiguas casas de piedra.

En las montañas de Bosnia y Herzegovina se encuentra Lukomir, un pueblo seminómada a más de 1.400 metros de altura, donde sus habitantes viven en antiguas casas de piedra. Foto: Fotografía de Ziyah Gafic, VII/National Geographic

En las montañas de Bosnia y Herzegovina existe un pequeño pueblo donde sus habitantes mantienen una forma de vida seminómada que sobrevive desde hace siglos. Se trata de Lukomir, una localidad situada a más de 1.400 metros de altura, donde las familias conviven con rebaños de ovejas y habitan antiguas casas de piedra.

La comunidad permanece en este lugar entre mayo y finales de octubre o comienzos de noviembre, cuando las condiciones climáticas obligan a sus residentes a trasladarse a zonas más bajas. Durante el invierno, parte de las familias se instala en Hadžići, cerca de Sarajevo, y regresa a la montaña cuando termina el frío.

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Lukomir conserva una tradición seminómada entre ovejas y casas de piedra

La cría de ovejas continúa como una de las principales actividades económicas de Lukomir, junto con la elaboración de artesanías y productos de lana. Durante siglos, los pastores trasladaron sus animales entre Gornji Lukomir, la zona alta, y Donji Lukomir, un antiguo asentamiento que actualmente permanece abandonado.

Cuando llega el invierno, quienes conservan rebaños realizan un recorrido de aproximadamente 10 horas para llevarlos hasta sus residencias en zonas bajas. Este desplazamiento se repite cada año: las familias abandonan el pueblo entre octubre y noviembre y regresan el 1 de mayo para retomar sus actividades.

El pueblo europeo tiene 55 habitantes y recibe hasta 150.000 turistas al año

Actualmente, Lukomir cuenta con 55 habitantes distribuidos en 25 familias, una población que disminuyó después de la guerra de Bosnia, finalizada en 1995. Entre sus construcciones destacan los katunes, viviendas tradicionales de madera y piedra con techos inclinados, algunas de las cuales conservan una distribución de apenas dos habitaciones.

Además del pastoreo, el turismo se convirtió en otra fuente de ingresos para la comunidad. Según la BBC, el pueblo recibe entre 100.000 y 150.000 visitantes al año, quienes pueden conocer la preparación de la tradicional pita en hornos de leña, probar productos lácteos y observar demostraciones de tejido e hilado con lana de oveja.