Turquía se adelanta a EE. UU. y China con un caza sin piloto capaz de derribar aviones enemigos mediante misiles guiados por radar El nuevo caza turco ya ha demostrado su capacidad para derribar objetivos aéreos utilizando misiles guiados por radar, superando la oferta de las dos grandes potencias en este aspecto.

Turquía ha hecho historia en la aviación militar al presentar el Bayraktar Kizilelma, un caza a reacción sin piloto que puede realizar misiones de combate y reconocimiento.

Turquía ha hecho historia en la aviación militar al presentar el Bayraktar Kizilelma, un caza a reacción sin piloto que puede realizar misiones de combate y reconocimiento. Foto: El confidencial

Turquía marcó un hito en la aviación militar al incorporar a sus Fuerzas Armadas un caza a reacción sin piloto diseñado para combatir contra otras aeronaves. Se trata del Bayraktar Kizilelma, un avión desarrollado por la empresa Baykar que puede realizar ataques aire-aire y misiones de reconocimiento sin necesidad de una tripulación.

El fabricante entregó las tres primeras unidades el 19 de noviembre de 2026, después de completar alrededor de 600 vuelos de prueba y entrenamiento. Su principal ventaja frente a otros drones militares es que ya demostró que puede derribar objetivos aéreos mediante misiles guiados por radar, una capacidad que Estados Unidos y China todavía no han acreditado con sus modelos mencionados.

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El Bayraktar Kizilelma demostró que puede derribar otros aviones sin piloto

Uno de los principales avances del caza turco ocurrió en noviembre de 2025, cuando logró destruir un blanco aéreo propulsado por un reactor mediante un misil aire-aire Gökdoğan. Para ejecutar el ataque, utilizó su radar Murad, que le permitió detectar y designar un objetivo situado más allá del alcance visual.

Además de su capacidad de combate, el Kizilelma realizó vuelos autónomos en formación cerrada con otros prototipos y, en mayo de 2026, voló junto a aeronaves tripuladas italianas M-346. Su versión básica alcanza una velocidad máxima de Mach 0,9, tiene una autonomía superior a tres horas y puede transportar aproximadamente 1.360 kilogramos de carga.

EE. UU. y China también desarrollan aviones de combate sin tripulación

Estados Unidos trabaja en los modelos YFQ-42A, de General Atomics, y YFQ-44A, de Anduril, diseñados para acompañar a cazas tripulados como los F-35 y el futuro F-47. Estas aeronaves forman parte del programa de aviones de combate colaborativos, pero todavía no han demostrado su capacidad para derribar objetivos reales en enfrentamientos aire-aire.

China, por su parte, anunció en noviembre de 2025 la entrada en servicio del GJ-11, un dron furtivo de ala volante diseñado para atacar objetivos terrestres y neutralizar defensas antiaéreas. Sin embargo, tampoco ha acreditado que pueda destruir otras aeronaves. La competencia internacional incluye además a Australia, que desarrolla el MQ-28 Ghost Bat, y a empresas europeas como Saab y Airbus.