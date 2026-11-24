Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, evita prometer una rebaja de impuestos en España si llega al Gobierno: "Hay que ver las cuentas" En un reciente programa, Feijóo planteó la reducción de la estructura estatal a 14 o 15 ministerios si accede al Gobierno y abordó la posibilidad de pactar con Vox sin líneas rojas.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, evadió comprometerse a recortes fiscales en España, señalando la necesidad de revisar las finanzas públicas antes de cualquier medida. | AFP

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, evadió comprometerse a recortes fiscales en España, señalando la necesidad de revisar las finanzas públicas antes de cualquier medida. | AFP

Alberto Núñez Feijóo evitó garantizar recortes tributarios en España si llega a La Moncloa. Como segundo invitado de este formato especial con Jordi Wild en The Wild Project, el dirigente del Partido Popular respondió "Queremos" ante la pregunta sobre esa reducción impositiva y sujetó la medida a examinar primero las arcas públicas; además, cuestionó las cifras oficiales: “No me creo los datos [del Gobierno de Sánchez]".

El episodio se estrenó el 13 de noviembre, en el inicio de la campaña rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre. Tres días antes, la agrupación conservadora publicó su programa Reconstrucción nacional, repleto de incentivos fiscales dirigidos a familias, empleados y autónomos.

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Feijóo aborda un pacto con Vox, el reparto de carteras, la rebaja de impuestos y el límite de 67 años

Alberto Núñez Feijóo evitó responder a la réplica de Wild tras recordar su voto a Felipe González en 1982, pero adelantó que un futuro entendimiento con Vox carecerá de líneas rojas. Respecto al reparto de carteras, sugirió que las áreas de mayor peso no quedarán en manos de la formación de Abascal y advirtió: “Pero no voy a vender la piel del oso antes de cazarlo”.

Frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, calificado como “el más mastodóntico de la democracia” por sus 22 departamentos, el dirigente del Partido Popular planteó reducir la estructura estatal a 14 o 15 ministerios si accede a La Moncloa. Sobre los tributos, condicionó cualquier recorte fiscal a revisar el balance real de las arcas públicas.

Por último, el líder popular garantizó que mantendrá la edad de jubilación en 67 años sin elevar ese umbral. También denunció un supuesto fraude vinculado al absentismo laboral en España y sostuvo que “más de un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo [...] Hay un pico de lunes y viernes. Hay un absentismo de entre el 12% y el 14%”, frente a los registros de la EPA sobre las bajas semanales por enfermedad entre 2019 y 2025.

Feijóo sobre la crisis fronteriza en Ceuta y Marcial Dorado

En el debate sobre inmigración y la crisis fronteriza en Ceuta, Feijóo aseguró que habría escuchado los informes del CNI desde el comienzo y tildó de “una trampa” consultar si ordenaría disparar al ejército ante una presunta invasión. Frente a la tesis de Vox sobre la prioridad nacional, el presidente del PP evitó equiparar a un nacional sin cotizaciones con un inmigrante que tributa hace dos décadas y destacó: “La prioridad nacional es cambiar a Sánchez”. Igualmente, defendió que el esquema italiano de repatriaciones “ha funcionado parcialmente”, aunque siga paralizado.

Sobre su conocida imagen en una embarcación con el traficante Marcial Dorado, publicada por EL PAÍS en 2013, Feijóo confesó por primera vez que aquel ungüento en su espalda era crema para el herpes zóster y no protector solar. Expresó: “No sabía nada del narcotráfico. Se le imputa tres o cuatro años después”, y justificó su defensa: “Prefiero tener esta foto que toda la colección de Sánchez”.

Hacia el desenlace de su charla con Jordi Wild, el político conservador sintetizó su nivel de idiomas mediante un tajante: “No sé inglés, pero sé gobernar”. Al terminar la entrevista, firmó un póster de El Fary junto a otros contendientes y comentó: “Hombre, un fenómeno”. Pedro Sánchez contestó poniéndose en pie para soltar: “Uno de los grandes”, en tanto que Ada Colau replicó: “Ah, guau”.