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Una familia plantó 840.000 árboles en Brasil y 25 años después regresó un animal que llevaba un siglo desaparecido en la selva

El proyecto de la Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) demuestra cómo la restauración de bosques puede reconectar especies con sus hábitats perdidos, incluso después de un siglo.

Una familia brasileña lleva 25 años regenerando la Mata Atlántica mediante la plantación de 840.000 árboles, recuperando más de 600 hectáreas de bosque.
Una familia brasileña lleva 25 años regenerando la Mata Atlántica mediante la plantación de 840.000 árboles, recuperando más de 600 hectáreas de bosque. | Foto: SummitPost
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Una familia comenzó hace 25 años un ambicioso proyecto para recuperar una zona degradada de la Mata Atlántica, en Brasil. Desde entonces, plantó 840.000 árboles y consiguió transformar antiguos terrenos utilizados para la ganadería en más de 600 hectáreas de bosque.

La recuperación del ecosistema permitió que distintas especies regresaran a la zona, entre ellas un animal que no era visto allí desde 1914. Se trata del tapir sudamericano, cuya presencia volvió a registrarse gracias a un programa de reintroducción y conservación.

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La familia que plantó 840.000 árboles para recuperar la Mata Atlántica

Nicholas y Raquel Locke iniciaron en 2001 la Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), en Cachoeiras de Macacu. El proyecto buscaba combatir los efectos de la explotación agrícola y la tala que habían deteriorado el ecosistema.

Durante los siguientes 25 años, la familia y quienes colaboraron con la reserva plantaron alrededor de 840.000 árboles. La recuperación de la vegetación permitió restaurar humedales y crear nuevamente espacios donde numerosas especies podían encontrar alimento y refugio.

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El animal que regresó después de más de un siglo

El tapir sudamericano había desaparecido de esta zona desde 1914, debido principalmente a la caza y a la pérdida de su hábitat. Su regreso se produjo después de que tres ejemplares fueran liberados en la reserva durante 2014.

Para 2025, aquellos animales habían tenido ocho crías, una señal de que la especie logró reproducirse y establecerse progresivamente en el área restaurada. El caso muestra cómo la recuperación de los bosques puede volver a conectar a la fauna con ecosistemas que habían perdido.

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