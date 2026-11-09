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Un ingeniero camerunés crea un aire acondicionado con barro, agua y energía solar que promete reducir la temperatura hasta en 11 °C

Este innovador sistema mejora las condiciones térmicas sin depender de electricidad, uniendo prácticas ancestrales africanas con ingeniería moderna para comunidades en altas temperaturas.

El ingeniero camerunés Didier Dinamou ha diseñado DinaBreeze, un climatizador ecológico que utiliza barro, agua y energía solar para refrescar ambientes en regiones calurosas como el Sahel.
El ingeniero camerunés Didier Dinamou ha diseñado DinaBreeze, un climatizador ecológico que utiliza barro, agua y energía solar para refrescar ambientes en regiones calurosas como el Sahel.Ilustración LR
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El ingeniero camerunés Didier Dinamou, fundador de Diwa Innovation, creó DinaBreeze, un climatizador autónomo a base de barro cocido, agua y energía solar para refrescar viviendas e instalaciones sanitarias en regiones calurosas como el Sahel. Durante una entrevista con Brut Afrique, el especialista presentó su prototipo y afirmó que puede llevar una habitación de 30 metros cuadrados de 36 °C hasta los 25 °C.

La iniciativa obtuvo el primer galardón y la distinción especial del jurado en el certamen EDF Pulse Africa, realizado en París el 7 de marzo de 2024. Los organizadores destacaron que este sistema combina terracota con tecnología fotovoltaica para ofrecer una alternativa ecológica, accesible y orientada a mejorar las condiciones térmicas mediante recursos de la zona.

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¿Cómo funciona el aire acondicionado ecológico de barro, agua y energía solar?

El sistema aprovecha el principio del enfriamiento por evaporación, mediante el cual el paso del agua de estado líquido a gaseoso absorbe el calor ambiental. De acuerdo con el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico de Estados Unidos, los climatizadores evaporativos impulsan una corriente a través de una superficie húmeda para distribuirla en los espacios interiores. Esa tecnología elimina los ciclos de compresión convencionales y reduce drásticamente la demanda eléctrica.

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La innovación surge de la arquitectura tradicional del Sahel, donde los canaris —vasijas artesanales de arcilla— mantienen líquidos a bajas temperaturas. La empresa Dinamou integró paneles fotovoltaicos y una bomba hidráulica que humedece conductos cerámicos de forma continua. "Es un principio termodinámico muy interesante que podemos mejorar con la tecnología nueva", explicó el creador del proyecto a Brut Afrique.

El climatizador se alimenta de energía solar y cuenta con paneles fotovoltaicos, iluminación y puertos USB. Foto: captura

El climatizador se alimenta de energía solar y cuenta con paneles fotovoltaicos, iluminación y puertos USB. Foto: captura

EDF destaca que la combinación entre cerámica, captación solar y circulación forzada genera una alternativa autónoma para zonas de alta radiación. Los equipos evaporativos directos sustituyen los refrigerantes contaminantes por componentes bioclimáticos accesibles. Aquella adaptación une saberes ancestrales africanos con ingeniería moderna para descentralizar la climatización ecológica en regiones cálidas.

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¿Cómo logra este enfriador solar bajar la temperatura 11 °C sin usar electricidad?

La temperatura inicial y la humedad ambiental determinan el potencial de enfriamiento. De acuerdo con el laboratorio estadounidense, cuanto más seco está el ambiente, mayor es la diferencia térmica que aprovecha la evaporación. En el reportaje de Brut, Dinamou menciona una lectura interior de 36 °C y, posteriormente, la capacidad de alcanzar 25 °C: entre ambas referencias existe una brecha de once grados.

El rendimiento depende de la velocidad del flujo, el estado de las superficies húmedas y la renovación del aire. La guía de Building America Solution Center señala que estos equipos evaporativos directos necesitan una salida mediante ventanas, puertas o conductos para favorecer la circulación. Asimismo, mantener limpios el depósito junto a los elementos de intercambio ayuda a conservar el flujo óptimo, mientras que el abastecimiento hídrico sostiene el proceso operativo.

Dinamou recibió el primer premio en el certamen EDF Pulse Africa. Foto: Cameroun

Dinamou recibió el primer premio en el certamen EDF Pulse Africa. Foto: Cameroun

Su autonomía permite trabajar al margen de la red eléctrica gracias a un panel fotovoltaico que transforma la radiación en energía para la bomba y el sistema de ventilación. "La fuente de energía es el sol", señaló el inventor en la entrevista, traducida del francés. El diseño presentado dispone además de iluminación y un puerto USB para cargar teléfonos, integrando varias funciones en una sola unidad.

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