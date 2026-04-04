La familia real más rica del mundo supera las fortunas de Trump y Musk juntos gracias a un imperio de petróleo, cobre y más

La familia real saudí se posiciona como la más rica del mundo en 2026, con un patrimonio de 1,4 billones de dólares. | Composición LR/AFP/ChatGPT

La familia real saudí se posiciona como la más rica del mundo en 2026, con un patrimonio de 1,4 billones de dólares. | Composición LR/AFP/ChatGPT

Las dinastías reales conservan una posición de privilegio en el comercio internacional y, durante este 2026, una familia real sigue liderando como la más rica del mundo. Su patrimonio no solo supera casi dos veces el de magnates como Elon Musk y Donald Trump, sino que lidera las inversiones en materias primas críticas como petróleo, cobre y gas. Los cálculos actuales indican que ese tesoro asegura su dominio absoluto en el ranking de las fortunas más grandes en la historia.

El soporte financiero de los millonarios trasciende sus ingresos históricos por hidrocarburos debido a su incursión exitosa en la tecnología y el turismo de lujo. Mediante el impulso de megaproyectos futuristas como la ciudad NEOM, el clan consolidó un capital que todavía genera enigmas entre los analistas internacionales. Es un hecho que su peso resulta determinante para los mercados globales, pues bajo su control directo permanecen instituciones clave que van desde la OPEP hasta la bolsa de Wall Street.

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Elon Musk se mantiene como la persona más rica del mundo con una fortuna estimada en US$817.000 millones de dólares, según Forbes. Foto: AFP

El dominio económico de la monarquía saudí en 2026

La Casa de Saud consolida su posición como la familia más adinerada a nivel global con un patrimonio de 1,4 billones de dólares. Esta cifra sobrepasa la riqueza acumulada de Musk y Trump por un margen superior a los 576.000 millones de dólares. El pilar de este capital reside en Saudi Aramco, el gigante petrolero que gestiona el 12% de la extracción mundial de crudo y funciona como motor financiero del reino.

Bajo la gestión del Public Investment Fund (PIF), el clan diversifica sus activos en tecnología, bienes raíces y turismo mediante fondos que superan el billón. Sus adquisiciones abarcan desde residencias exclusivas en Europa hasta piezas icónicas como el ‘Salvator Mundi’ de Da Vinci.

El megaproyecto NEOM simboliza la transición hacia un centro de innovación global y el aprovechamiento de energías renovables. Esa ciudad futurista evidencia la estrategia de las monarquías del golfo para trascender la explotación de recursos naturales fósiles. Gracias a tales decisiones, la corona asegura una significativa influencia política y financiera, lo que les permite operar como actores fundamentales dentro del mercado internacional contemporáneo.

El legado de la Casa de Saud: entre tesoros artísticos y palacios de oro

La residencia principal del clan, el Palacio Al Yamamah en Riad, abarca extensiones masivas con amenidades exclusivas como piscinas de mármol. Esa hegemonía económica, consolidada en activos en Londres y París, otorga a la dinastía un poder capaz de transformar los mercados financieros internacionales con decisiones estratégicas elementales.

Los miembros de la Casa de Saud superan cuatro veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates. Foto: AFP

El coleccionismo de alto nivel define la impronta cultural de la monarquía, que atesora piezas de Pablo Picasso y Jeff Koons. Destaca la adquisición de Salvator Mundi, obra de Leonardo da Vinci, por una cifra récord de 450 millones de dólares, transacción que marcó un hito en la historia del arte. Estos objetos preciosos decoran muros donde la tradición árabe converge con la modernidad estética, bajo el firme propósito de forjar un testamento histórico duradero.

La movilidad de la familia real refleja una suntuosidad absoluta en mares y cielos. El príncipe Mohammed bin Salman comanda el Serene, un superyate con helipuertos valorado en 400 millones de dólares. Asimismo, su flota aérea incluye un Boeing 747 modificado como mansión móvil con mobiliario bañado en metal precioso.

Las reservas de petróleo son parte importante de la exhorbitante fortuna de la familia real de Arabia Saudita. Foto: CNN

Las 10 familias más ricas del mundo

Según el ranking de Bloomberg, las siguientes dinastías también sobresalen por su poder financiero: