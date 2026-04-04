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Los dos países de América Latina que más petróleo le compran a Estados Unidos, aunque la mayor reserva del mundo está en Venezuela

Con datos de la EIA, se destaca que EE. UU. lidera la producción mundial de petróleo, manteniendo precios de gasolina bajos gracias a esta abundante oferta.

A pesar de producir más crudo que nunca, Washington exporta casi un tercio de su mineral. Foto: Shutterstock.
A pesar de producir más crudo que nunca, Washington exporta casi un tercio de su mineral. Foto: Shutterstock.

Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA): México es el principal país de América Latina que más petróleo le compra a Washington y segundo en el mundo, con cerca de 398 millones de barriles de crudo importados. La siguiente nación con mayor importación en la región es Brasil, con 133 millones de barriles. Ambos son los únicos de la región que más adquieren este combustible y forman parte del top 10.

En lo que va del 2026, el Gobierno de Donald Trump exportó cerca de 4.000 millones de barriles en total, siendo el líder de estas importaciones Países Bajos, con 419 millones. El ranking de las tres primeras posiciones lo completa Canadá, que en el último año importó 324 millones de barriles de crudo.

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Cabe indicar que los datos son resaltantes debido a que, en América, y en el mundo en general, Venezuela es el país con las reservas de oro negro más grandes del mundo, según datos recogidos por Worldometer.

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La importancia de la producción de crudo

De acuerdo a CNN, actualmente EE. UU. alcanzó una marca histórica como el mayor productor de petróleo del planeta. Gracias a esta producción, los precios de la gasolina en el país se mantienen relativamente bajos pese a los acontecimientos de la guerra en Medio Oriente.

El artículo plantea que, sin esta abundante oferta interna, los estadounidenses podrían estar pagando hasta 4 o 5 dólares por galón. A pesar de producir más crudo que nunca, Washington exporta casi un tercio de su mineral y sigue importando una cantidad similar para satisfacer su consumo.

Solo una utilización

La producción de Estados Unidos es ideal para la fabricación de gasolina, pero no sirve para otros derivados, como el diésel o el queroseno. Por ello, el país depende de importar crudo más pesado o productos refinados.

En este contexto, los operadores del mercado están preocupados por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, una vía clave para el desplazamiento desde el Golfo Pérsico. Si la situación persiste, los precios del combustible seguirían subiendo, sin importar cuánto petróleo se produzca en el país.

¿Cuál es la situación de Venezuela?

Aunque Caracas posee las mayores reservas probadas del mundo (alrededor de 303.000 millones de barriles, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos), no es el país que más vende actualmente porque su producción y exportación están muy por debajo de su potencial.

A principios de 2026, el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió licencias generales (como la General License 46 y otras) que permiten a empresas estadounidenses establecidas antes de enero de 2025 participar en la compra, transporte, venta y actividades relacionadas con el crudo venezolano.

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