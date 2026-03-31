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El único país de América Latina entre los más limpios del mundo según la OMS

Los incendios forestales y el cambio climático agravaron la situación en 2025, impulsando emisiones récord que impactaron incluso a regiones tradicionalmente menos contaminadas.

Un reciente informe global advierte que la mayoría de la población mundial respira aire contaminado.
Un reciente informe global advierte que la mayoría de la población mundial respira aire contaminado. | Foto: Tourismpaman

Solo 13 países del mundo lograron cumplir con los estándares de aire limpio establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y entre ellos destaca un único representante de América Latina: Panamá. El dato forma parte del más reciente informe global elaborado por la compañía suiza IQAir, que analiza la calidad del aire en miles de ciudades a nivel mundial.

El estudio revela una realidad preocupante: apenas el 14% de las ciudades evaluadas cumplen con el límite recomendado de partículas finas (PM2,5), consideradas altamente dañinas para la salud. Esto evidencia que la gran mayoría de la población mundial respira aire contaminado, con riesgos directos para el sistema respiratorio y cardiovascular.

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¿Cuáles son los países con aire limpio?

Dentro de este selecto grupo figuran Polinesia Francesa, Barbados, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Bermudas, Nueva Caledonia y Reunión, además de países como Australia, Islandia, Andorra, Granada y Estonia.

También aparece Puerto Rico, aunque es importante precisar que no se trata de un país independiente, sino de un territorio no incorporado de Estados Unidos. En este contexto, la tierra de Canal resalta como el único país soberano de la región que logró cumplir con los estándares de la institución.

En contraste, los países con peor calidad del aire se concentran principalmente en Asia y África. Pakistán, Bangladesh, Tayikistán, Chad y República Democrática del Congo encabezan la lista de las naciones más contaminadas, con niveles de PM2,5 que superan ampliamente los límites seguros establecidos por la OMS.

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Ciudades más contaminadas y las más limpias

El informe también analiza la situación en 9.446 ciudades a nivel global. Las más contaminadas se concentran principalmente en Asia, con un claro predominio de India, Pakistán y China. La ciudad de Loni encabeza el ranking, seguida por Jotán, Byrnihat, Delhi y Faisalabad, todas con niveles de contaminación muy por encima de lo recomendado.

En el extremo opuesto, la ciudad más limpia del mundo resultó ser Nieuwoudtville, con niveles mínimos de partículas finas. En el caso de España, las ciudades con peor calidad del aire fueron Ourense, Mollet del Vallés y Los Cortijillos, mientras que La Granja de San Ildefonso y Benicasim destacaron por tener aire más limpio.

Tendencias globales y el impacto del cambio climático

El informe también muestra que la calidad del aire no evoluciona de manera uniforme. Mientras regiones como Oceanía mantienen condiciones relativamente favorables —con un 61% de sus ciudades dentro de los niveles recomendados—, otras como el este de Asia no registraron ninguna ciudad que cumpla con los estándares por segundo año consecutivo.

Factores como los incendios forestales, intensificados por el cambio climático, han tenido un impacto significativo en el deterioro del aire. Países como Canadá experimentaron fuertes episodios de contaminación debido a incendios, cuyos efectos incluso se extendieron a otras regiones. Según expertos, sin una gestión activa y mayor acceso a datos en tiempo real, será difícil revertir esta crisis ambiental que afecta a millones de personas en todo el mundo.

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