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La ciudad de Sudamérica que tiene una de las 20 calles del mundo que debes visitar una vez en la vida, según The Telegraph

El ranking de The Telegraph también resalta calles europeas como los Campos Elíseos en París o Strand en Londres, destacando historia, arte y gastronomía.

La Avenida de Mayo en Buenos Aires es reconocida en el ranking de The Telegraph como la mejor calle de Sudamérica, ocupando el sexto lugar entre las más impresionantes del mundo. Foto: Gobierno de Buenos Aires
La Avenida de Mayo en Buenos Aires es reconocida en el ranking de The Telegraph como la mejor calle de Sudamérica, ocupando el sexto lugar entre las más impresionantes del mundo. Foto: Gobierno de Buenos Aires | Foto: Gobierno de Buenos Aires | Foto: Gobierno de Buenos Aires

Las calles más impresionantes del mundo combinan historia, cultura y vida urbana. Así lo plantea el ranking de The Telegraph, que reúne veinte rutas consideradas esenciales para cualquier viajero. En la lista figura la Avenida de Mayo, Buenos Aires, Argentina, una de las pocas representantes de Sudamérica en un grupo dominado por destinos europeos y asiáticos.

El listado, elaborado por el especialista en viajes Chris Moss, destaca espacios que funcionan como “una combinación de museos al aire libre, con una buena oferta de bares o cafeterías, restaurantes o áreas de descanso”. Según el experto, estos lugares convierten el recorrido a pie en una experiencia memorable dentro de los principales destinos turísticos urbanos del planeta.

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Avenida de Mayo, la mejor calle de Sudamérica para conocer

La Avenida de Mayo ocupa un sexto puesto dentro de las mejores calles del mundo. Inaugurada en 1894, conecta la Plaza de Mayo con el Congreso Nacional y consolidó el primer gran bulevar de la ciudad. Su diseño se inspiró en los modelos urbanísticos de París impulsados por Haussmann, lo que marcó el perfil moderno de Buenos Aires a fines del siglo XIX.

A lo largo de su trazado se concentran edificios emblemáticos como el Café Tortoni, el Palacio Barolo y el antiguo Cabildo. Esta arteria también fue escenario de transformaciones clave en la capital argentina, desde su apertura en 1884 hasta su consolidación como eje cívico. Su amplitud respondió, en parte, a la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias tras la epidemia de fiebre amarilla de 1870.

El desarrollo de la avenida reflejó la influencia europea en la arquitectura local, con aportes de profesionales extranjeros. Declarada Lugar Histórico Nacional, se convirtió en punto de encuentro cultural y político, además de un referente dentro del turismo cultural de ciudades.

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Europa y Asia concentran las mejores rutas urbanas

El ranking evidencia una fuerte presencia de ciudades europeas y asiáticas. Entre las vías más icónicas destacan Strand en Londres, el Camino del Filósofo en Kioto y los Campos Elíseos en París. Estas rutas concentran historia, arte y actividad cotidiana en locaciones que mantienen vigencia hasta hoy.

En Londres, Strand conecta zonas clave como Trafalgar Square y Fleet Street, mientras alberga escenarios culturales y gastronómicos. Moss resalta su valor histórico y su diversidad de atractivos. En Asia, el Camino del Filósofo en Kioto ofrece un recorrido ligado a la contemplación y la tradición japonesa.

Otros ejemplos incluyen Stroget en Copenhague, Khao San Road en Bangkok y Zhongshan Road en Shanghái. Estas avenidas reflejan distintas formas de vida y consolidan su sitio entre las principales calles turísticas.

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Ranking global destaca calles icónicas para recorrer a pie

El listado incluye también Broadway en Nueva York, Sunset Boulevard en Los Ángeles, Gran Vía en Madrid y el Malecón en La Habana. Cada una aporta elementos distintivos que explican su inclusión entre las avenidas famosas del mundo.

La selección no sigue un orden específico, pero reúne espacios que definen la identidad de sus ciudades. Desde bulevares monumentales hasta callejones históricos, todas comparten un elemento común: su capacidad de ofrecer paseos memorables.

El ranking de The Telegraph propone así una guía global con el fin de explorar ciudades desde sus arterias principales. Estas rutas condensan historia, arquitectura y vida cotidiana, factores clave en la experiencia de quienes buscan conocer a fondo los entornos urbanos.

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