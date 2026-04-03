HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$600 al mes

En contraposición, Perú y Bolivia están debajo de la media tras mostrar un salario que no alcanza ni los 350 dólares mensuales.

El país de América Latina brinda a sus trabajadores un sueldo mínimo de US$751 mensuales.
El país de América Latina brinda a sus trabajadores un sueldo mínimo de US$751 mensuales. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

América Latina mantiene disparidades críticas en los ingresos básicos de su fuerza laboral formal durante este 2026. Aunque la región registra incrementos en las remuneraciones, la estabilidad macroeconómica y las políticas estatales permiten que únicamente un grupo reducido de naciones sobrepase el umbral de los US$600 mensuales. Esta situación confirma que, pese a las alzas generales, persisten marcadas desigualdades que condicionan el bienestar económico de los trabajadores latinos.

Según Bloomberg Línea y otras fuentes de análisis económico regional, el salario mínimo legal continúa siendo un barómetro crucial de las condiciones laborales. Si bien los ajustes recientes han intentado compensar el impacto inflacionario, el poder adquisitivo real de estos ingresos sigue siendo un desafío para la mayoría de las economías latinoamericanas. En el caso de Perú, no supera los US$400 al mes.

TE RECOMENDAMOS

SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

lr.pe

Los líderes salariales de la región en 2026

Costa Rica encabeza el ranking regional con el sueldo mínimo más elevado de Latinoamérica. El ingreso legalmente establecido para ocupaciones no calificadas alcanza los US$751 mensuales, una cifra que supera ampliamente la realidad económica de sus vecinos.

Uruguay retiene el segundo lugar del listado mediante una ganancia de aproximadamente US$648 cada mes. Dicho valor surge tras ajustes graduales acordados en instancias tripartitas entre gobierno, empresarios y sindicatos. La estabilidad en estas negociaciones permite que los trabajadores uruguayos mantengan un poder adquisitivo competitivo dentro del contexto sudamericano actual.

Panamá cierra este podio financiero con un pago promedio cercano a los US$637. Aunque existen variaciones según el sector y la actividad económica específica, el país canalero consolida su presencia en los tres primeros puestos. Estas cifras reflejan las políticas laborales vigentes que buscan equilibrar el costo de vida con la productividad nacional.

Los países latinoamericanos con el salario mínimo más alto en 2026. Foto: The World in Maps

Los países latinoamericanos con el salario mínimo más alto en 2026. Foto: The World in Maps

PUEDES VER: La familia real más rica del mundo supera las fortunas de Trump y Musk juntos gracias a un imperio de petróleo, cobre y más

lr.pe

¿Cómo es el caso de Perú?

En la comparativa regional de 2026, la nación peruana ocupa una posición rezagada al registrar un salario base de US$335 mensuales. Esta cifra ubica a la nación en el "puesto 13 de 16 países latinoamericanos", por debajo de economías como Colombia, Guatemala, Ecuador y Honduras. La brecha de ingresos respecto a los líderes del continente evidencia una distancia crítica que marca la agenda financiera actual.

Dicha realidad impulsa debates económicos urgentes sobre la suficiencia del dinero para cubrir el costo de vida de los ciudadanos. Las autoridades y especialistas analizan hoy las políticas necesarias para fortalecer el poder adquisitivo en los años venideros. Actualmente, el enfoque principal reside en reducir la disparidad cambiaria y mejorar las condiciones laborales mediante ajustes técnicos en la remuneración mínima vital.

PUEDES VER: El ecosistema más extraño y poco conocido de América Latina: un lugar único donde un bosque se une a un desierto blanco al mismo tiempo

lr.pe

Países que lideran el ranking salarial global este año

Luxemburgo consolida su posición como la nación con la remuneración base más alta del mundo durante este 2026. Según Globalization Partners, los sueldos internacionales indican que un empleado sin especialización percibe ingresos que "superan los US$3,100 mensuales". La cifra récord establece un estándar sin precedentes en la economía moderna, lo cual garantiza un poder adquisitivo superior dentro del bloque europeo pese a las presiones inflacionarias actuales.

Dicha cuantía responde directamente al elevado coste de existencia en el Gran Ducado y a marcos legales diseñados para blindar la estabilidad financiera de su fuerza laboral. Mientras las naciones de América Latina enfrentan brechas significativas en sus pagos mínimos, este país aplica estrategias de protección social que priorizan la calidad de vida ciudadana. El contraste evidencia una disparidad profunda entre los modelos económicos transatlánticos y las políticas de retribución vigentes en otras regiones.

Notas relacionadas
El único país de América Latina entre los más limpios del mundo según la OMS

El único país de América Latina entre los más limpios del mundo según la OMS

LEER MÁS
Científicos indios consiguen convertir cáscaras de naranja en objeto clave para baterías de hospitales y bancos ante apagones

Científicos indios consiguen convertir cáscaras de naranja en objeto clave para baterías de hospitales y bancos ante apagones

LEER MÁS
Científicos de Singapur logran fabricar un metal exclusivo que amortigua vibraciones usando hojas de mango en un corto proceso

Científicos de Singapur logran fabricar un metal exclusivo que amortigua vibraciones usando hojas de mango en un corto proceso

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La ciudad de Sudamérica que tiene una de las 20 calles del mundo que debes visitar una vez en la vida, según The Telegraph

La ciudad de Sudamérica que tiene una de las 20 calles del mundo que debes visitar una vez en la vida, según The Telegraph

LEER MÁS
Papa León XIV denuncia la indiferencia ante la guerra en su primera Pascua y lanza un llamado urgente a la paz

Papa León XIV denuncia la indiferencia ante la guerra en su primera Pascua y lanza un llamado urgente a la paz

LEER MÁS
Nicolás Maduro reaparece desde la prisión con mensaje de paz por Semana Santa: “No gana el odio, gana el amor”

Nicolás Maduro reaparece desde la prisión con mensaje de paz por Semana Santa: “No gana el odio, gana el amor”

LEER MÁS
Zelenski busca cooperación militar con Siria en medio de la guerra contra Rusia

Zelenski busca cooperación militar con Siria en medio de la guerra contra Rusia

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

Mundo

La ciudad de Sudamérica que tiene una de las 20 calles del mundo que debes visitar una vez en la vida, según The Telegraph

Papa León XIV denuncia la indiferencia ante la guerra en su primera Pascua y lanza un llamado urgente a la paz

Nicolás Maduro reaparece desde la prisión con mensaje de paz por Semana Santa: “No gana el odio, gana el amor”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025