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Este es el multimillonario más rico de América Latina y el único de la región presente dentro del top 20 mundial, según Forbes 2026

El empresario mexicano domina sectores clave como telecomunicaciones, construcción y tecnología, gracias a su conglomerado Grupo Carso y América Móvil.

El patrimonio de Slim está conformado principalmente por América Móvil, Grupo Carso y el Grupo Financiero Inbursa. Foto: AFP.
El patrimonio de Slim está conformado principalmente por América Móvil, Grupo Carso y el Grupo Financiero Inbursa. Foto: AFP.

El ranking de multimillonarios de Forbes 2026 reveló que Carlos Slim Helú se mantiene como el hombre más rico de América Latina y uno de los pocos representantes de la región en el exclusivo top 20 mundial. Con una fortuna que ronda los 125.000 millones de dólares, el latino logra mantenerse en la cima debido a su dominio empresarial. Su imperio, que comenzó con las telecomunicaciones, ahora se extiende a industrias como la construcción, el comercio minorista y la tecnología.

Cabe mencionar que dentro de la tabla oficial del top 20, no aparece otro latinoamericano entre los nombres además del mexicano. La mayoría de los puestos en ese tramo los ocupan personas de Estados Unidos, Europa u otras regiones, mientras que las figuras de la zona empiezan a ser más presentes después del puesto 30.

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Según el informe, los primeros lugares los tienen Elon Musk con una riqueza de 839.000 millones de dólares, gracias a sus empresas Tesla y SpaceX, seguido por Larry Page (257.000 millones de dólares) y Sergey Brin (237.000 millones de dólares), ambos cofundadores de Google/Alphabet.

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El fuerte empresarial del mexicano

El patrimonio de Slim está conformado principalmente por América Móvil, que es la mayor empresa de telecomunicaciones móviles en Latinoamérica, con marcas como Telcel, Telmex e Infinitum, así como de tener presencia en países de la región.

A través de su conglomerado, Grupo Carso, también controla una serie de firmas de sectores tan variados como infraestructura, energía, construcción y comercio. Entre ellas se destacan Sanborns, Condumex y Cicsa. Además, tiene participación en el sector financiero mediante el Grupo Financiero Inbursa.

Su fortuna se ve fortalecida por sus inversiones en las áreas energéticas y mineras, con compañías como Carso Energy y Minera Frisco, que se beneficiaron especialmente con el aumento de los precios de los metales.

Ya fue el máximo millonario

El nacional de México fue el hombre más rico del mundo en varias ocasiones, destacándose sobre todo en 2010, cuando superó a Bill Gates y a Warren Buffett en el ranking de Forbes. Mantuvo esta posición durante cuatro años consecutivos (2010-2013), gracias al dominio de su grupo empresarial.

La expansión de su imperio le permitió acumular una fortuna que lo consolidó con este título, aunque en años posteriores fue superado por magnates como Jeff Bezos y actualmente Musk.

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