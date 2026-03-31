El millonario pionero de la moda que compró en un país de América Latina 900.000 hectáreas y afectó a comunidades originarias

Luciano Benetton adquirió las hectáreas en Argentina en 1991 a través de la compra de la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A. (CTSA). Foto: Composición LR/AFP/Eclipse Travel

Luciano Benetton adquirió las hectáreas en Argentina en 1991 a través de la compra de la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A. (CTSA). Foto: Composición LR/AFP/Eclipse Travel

En 1991, bajo el liderazgo de Luciano Benetton, fundador del grupo textil Benetton, la firma Edizione Holding adquirió la Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A. (CTSA), convirtiéndose en el mayor propietario de tierras privadas en Argentina, con aproximadamente 900.000 hectáreas distribuidas en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires.

La obtención reforzó su presencia en el sector agropecuario, especialmente en la cría de ovejas y la producción de lana, rubro vinculado a su marca textil.

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Sin embargo, esta adquisición no estuvo exenta de controversia, ya que varias de estas tierras pertenecen a comunidades indígenas mapuches, que reclaman derechos ancestrales sobre parte de estos territorios. La operación generó disputas legales, ya que las comunidades locales aseguran que la venta de tierras a manos privadas vulnera sus derechos históricos.

Un peligro millonario para las comunidades

Benetton adquirió la vasta extensión a través de su holding familiar, Edizione. La compra, además de consolidar su influencia en el sector agropecuario, causó controversias debido a que varias de estas tierras están habitadas por comunidades indígenas mapuches, que reclaman derechos ancestrales sobre los territorios ahora en capital privado.

El conflicto con las comunidades en la Patagonia argentina surgió ya que muchas de estas tierras adquiridas están en zonas que los pueblos originarios consideran territorios ancestrales, habitados por sus antepasados antes de la conformación del Estado argentino.

En algunos momentos, el gobierno de la provincia de Chubut, donde se encuentran muchas de las tierras adquiridas, intentó mediar entre ambas partes. En 2007, la CTSA acordó entregar alrededor de 1.000 hectáreas a los autóctonos como parte de un proceso de reconciliación. No obstante, la entrega fue limitada y no solucionó la disputa de fondo, ya que las comunidades reclaman un mayor retorno de tierras y una reparación del daño histórico.

¿Quién es este millonario?

Luciano Benetton, nacido el 13 de mayo de 1935 en Treviso, Italia, es reconocido por ser el cofundador de una de las marcas más influyentes en la industria de la moda. Tras el fallecimiento de su padre, dejó la escuela a los 14 años y comenzó a trabajar en una tienda de ropa, donde adquirió experiencia en el sector textil.

En 1965, junto a sus hermanos Giuliana, Gilberto y Carlo, fundó Benetton Group, que se destacó rápidamente por su moda accesible y sus campañas publicitarias innovadoras, muchas de ellas dirigidas por el fotógrafo Oliviero Toscani, que abordaban temas sociales y políticos.

A lo largo de su carrera, Luciano también incursionó en la política, sirviendo como senador de la República Italiana entre 1992 y 1994. En 2012, cedió la presidencia a su hijo Alessandro, pero regresó en 2017 para enfrentar dificultades financieras y revitalizar la marca. En abril de 2024, se anunció la renuncia definitiva de Luciano al liderazgo del grupo.