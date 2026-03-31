HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Noboa asegura que crímenes bajaron un 40% tras el toque de queda y descarta perdida de soberanía ante EE. UU.

Pese a las medidas adoptadas por el mandatario ecuatoriano, la ola de inseguridad continúa golpeando distintas zonas del país sudamericano.

Daniel Noboa aseguró que la cooperación con Washington en la lucha contra el crimen organizado no compromete la soberanía de Ecuador.
Daniel Noboa aseguró que la cooperación con Washington en la lucha contra el crimen organizado no compromete la soberanía de Ecuador. | Foto: composición LR/BBC/Americas Quarterly

En medio de crecientes cuestionamientos sobre la cooperación internacional en materia de seguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió el respaldo de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. El mandatario aseguró que esta colaboración no compromete la soberanía nacional, en un contexto marcado por la reciente firma de un acuerdo regional impulsado desde Washington para enfrentar a los denominados grupos narcoterroristas, iniciativa que, sin embargo, evidenció divisiones en América Latina tras la ausencia de potencias como México, Colombia y Brasil.

El jefe de Estado ecuatoriano afirmó que en marzo los delitos que más afectan a la ciudadanía, como la extorsión, el robo común y los secuestros, se redujeron cerca del 40% y atribuyó este descenso al toque de queda de 15 días en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como al refuerzo de controles en las fronteras con Colombia y Perú para frenar el ingreso de droga, grupos armados, explosivos y materiales vinculados a la minería ilegal. Además, destacó que se han destruido alrededor de 60 pistas clandestinas y que desde su llegada al poder en noviembre de 2023 se ha capturado a “casi el 90 % de las cabezas criminales” que operaban en el país, según la agencia EFE.

TE RECOMENDAMOS

SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Noboa presenta una nueva hoja de ruta en Ecuador para la lucha contra la inseguridad, la delincuencia y la corrupción

lr.pe

¿Por qué Ecuador levantó el toque de queda tras dos semanas y qué impacto tuvo realmente en la seguridad?

Debido a la situación actual, el presidente ecuatoriano puso fin al toque de queda que rigió durante dos semanas en cuatro provincias de Ecuador, una medida que mantuvo confinadas por las noches a cerca de 6.5 millones de personas en el marco de su estrategia contra el crimen organizado. Aunque el despliegue estatal fue masivo, el balance oficial deja más interrogantes que certezas sobre su impacto real en la seguridad.

Durante 15 días, la restricción se aplicó de forma total, incluso para los sectores productivos de la economía del país. Para ejecutar la medida, el Ejecutivo desplegó a 75.000 efectivos uniformados, con apoyo logístico de Estados Unidos. De esta manera, el control nocturno quedó bajo administración del Estado.

PUEDES VER: Daniel Noboa declara estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios de Ecuador ante el aumento de la violencia

lr.pe

¿Cuántas ciudadanos fueron arrestados por no cumplir con el toque de queda?

Sin embargo, los resultados no acompañaron la magnitud del operativo. Según cifras oficiales, 1.283 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda, pero solo se capturó a un objetivo criminal prioritario. Otros dos sospechosos vinculados a estructuras delictivas fueron arrestados, entre ellos alias 'Perris', quien fue asesinado días después en una cárcel de Guayaquil.

El resto de las cifras refleja acciones habituales de control: 56 armas decomisadas, 207 motocicletas retenidas y más de 700 vehículos registrados. En paralelo, el Ministerio de Defensa reportó intervenciones contra la minería ilegal, con más de 800 detenidos y miles de explosivos incautados, aunque sin detallar los delitos ni los avances judiciales.

¿Qué dijo el actual presidente de Ecuador ante la ola de inseguridad que azota al país sudamericano?

En 2024, el Gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y dispuso la militarización de las calles como parte de su estrategia de seguridad. En ese contexto, los homicidios registraron una disminución temporal, aunque semanas después retomaron su tendencia al alza. Además, el Ejecutivo ha mencionado la cooperación con Estados Unidos como apoyo en inteligencia y tecnología, sin que hasta el momento se hayan precisado detalles sobre su alcance.

En medio de este escenario, la reciente operación en Sucumbíos, donde se reportó un bombardeo contra un supuesto campamento criminal, ha generado cuestionamientos debido a versiones que difieren de la oficial. En cuanto al toque de queda, el Estado ecuatoriano sostiene que la medida contribuyó a contener los homicidios en las provincias intervenidas; sin embargo, los registros indican que los asesinatos continuaron durante el día e incluso en horarios cercanos a la restricción nocturna.

¿Cómo fue la reacción de los ciudadanos ante las medidas del Gobierno de Noboa?

En las calles, el impacto fue inmediato. Comerciantes, transportistas y trabajadores informales reportaron pérdidas económicas y cambios en sus rutinas. Los negocios que operaban de noche tuvieron que reducir sus horarios, mientras que la movilidad urbana se vio afectada por la menor circulación y las largas esperas para abastecer combustible.

Las percepciones ciudadanas son diversas. Algunos habitantes aseguran haber sentido una mayor presencia militar y una reducción de las actividades delictivas en sus barrios. Otros, en cambio, sostienen que la violencia no disminuyó, sino que cambió de horario.

Notas relacionadas
El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
Ecuador bombardea una presunta zona de minería ilegal cerca de la frontera con Colombia

Ecuador bombardea una presunta zona de minería ilegal cerca de la frontera con Colombia

LEER MÁS
Ataque antinarco de Ecuador y EE. UU. en realidad se dio contra una finca ganadera, según The New York Times

Ataque antinarco de Ecuador y EE. UU. en realidad se dio contra una finca ganadera, según The New York Times

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atentado de pandillas en Haití deja 16 muertos, pero ONU estima que podrían ser 80 víctimas

Atentado de pandillas en Haití deja 16 muertos, pero ONU estima que podrían ser 80 víctimas

LEER MÁS
El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
Irán en el foco mundial tras ejecución de dos opositores, según denuncia de ONG

Irán en el foco mundial tras ejecución de dos opositores, según denuncia de ONG

LEER MÁS
China presenta la escalera mecánica al aire libre más extensa del mundo: es equivalente a un edificio de más de 80 pisos

China presenta la escalera mecánica al aire libre más extensa del mundo: es equivalente a un edificio de más de 80 pisos

LEER MÁS
Este es el ránking de las 50 mejores ciudades del mundo para vivir, viajar y trabajar, según la prestigiosa revista Time Out

Este es el ránking de las 50 mejores ciudades del mundo para vivir, viajar y trabajar, según la prestigiosa revista Time Out

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Noboa asegura que crímenes bajaron un 40% tras el toque de queda y descarta perdida de soberanía ante EE. UU.

Suboficial fue herido tras frustrar asalto en Ate: lo trasladaron en helicóptero de emergencia

Bolivia vs Irak HOY EN VIVO: horario, pronósticos y dónde ver la final del repechaje al Mundial 2026

Mundo

Un agricultor chino de 60 años se vuelve exitoso al crear un submarino casero que se sumerge 8 metros en el río con menos de US$800

Atentado de pandillas en Haití deja 16 muertos, pero ONU estima que podrían ser 80 víctimas

El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Vladimir Cerrón: Poder Judicial renueva orden de búsqueda y captura por caso 'Aportes ilícitos a Perú Libre'

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez a y otros 8 candidatos lanzan sus propuestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025