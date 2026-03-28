HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes
Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes     Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes     Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes     
Mundo

Ecuador bombardea una presunta zona de minería ilegal cerca de la frontera con Colombia

La acción, denominada “Fuego Letal”, eliminó cerca de 110 millones de dólares de las actividades ilícitas en la región.

La operación del Ejército ecuatoriano se llamó 'Fuego Letal' y se ejecutó en Chical, cerca de la frontera de Colombia.
La operación del Ejército ecuatoriano se llamó 'Fuego Letal' y se ejecutó en Chical, cerca de la frontera de Colombia. | Ministerio de Defensa de Ecuador/mejorada con IA

El Ejército de Ecuador bombardeó una presunta zona de minería ilegal en El Chical, provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, confirmó el Ministerio de Defensa del país. Según el comunicado oficial, las explotaciones ilícitas en el sector generaban aproximadamente US$300.000 diarios, y la acción militar, denominada Fuego Letal, se extendió por cuatro días con el objetivo de desarticular estas actividades, destruyendo cerca de 50 bocaminas.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, explicó en su cuenta en X que "la operación les quitó cerca de 110 millones de dólares a las mafias mineras y a los grupos armados irregulares a los que les hemos declarado la guerra", advirtió, agregando que a esas personas les quedaba "muy poco tiempo" y que solo tenían "dos opciones: la cárcel o el infierno".

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE BAÑOS DE FLORECIMIENTO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Irán asegura haber atacado un buque de apoyo militar estadounidense en Omán con misiles de la Guardia Revolucionaria

lr.pe

¿Qué más incluyeron las operaciones ecuatorianas?

Las fuerzas militares ecuatorianas ejecutaron un sistema de armas combinadas para desarticular estructuras criminales mediante una integración de capacidades terrestres y aéreas. El despliegue contempló tres tanques AMX-13, morteros de 81 milímetros con 40 granadas, un helicóptero liviano artillado C3 con munición calibre 0,50 y armamento colectivo con 5.520 cartuchos calibre 7,62 milímetros.

Según detalló el Ministerio de Defensa, el operativo aplicó fuego sostenido sobre puntos estratégicos para neutralizar la logística de las bandas delictivas presentes en la zona. Además, la intervención inhabilitó maquinaria, explosivos y diversos materiales vinculados a la extracción ilícita de minerales tras la destrucción total de la infraestructura minera detectada.

PUEDES VER: Cuba pide al Vaticano mediar con el gobierno de Trump para levantar el bloqueo petrolero, según The Washington Post

lr.pe

Levantan bloqueos en la frontera, pero sigue el conflicto arancelario

El Comité Gremial de la Frontera habilitó el paso en el Puente Internacional de Rumichaca el viernes 27 de marzo. Tras 19 jornadas de obstrucción, los manifestantes pusieron fin a la medida de fuerza con el objetivo de dinamizar el turismo y el intercambio mercantil previos a las festividades religiosas.

La movilización, iniciada el 11 de marzo, surgió como respuesta a la guerra arancelaria que enfrenta a Quito y Bogotá desde principios de año. El conflicto escaló cuando el gobierno ecuatoriano aplicó una tasa de seguridad de hasta el 50% a productos colombianos, acción que Colombia replicó con aranceles recíprocos similares. Según el gremio, la protesta cesó "en defensa del trabajo, la economía y la dignidad de la región", bajo la advertencia de que los habitantes permanecerían en vigilancia constante.

Pese a la liberación de las vías, el riesgo para los empleos y sectores productivos continúa latente debido a la falta de acuerdos diplomáticos definitivos. Las autoridades de ambas naciones mantienen posturas rígidas sobre los gravámenes impuestos, lo que deja en incertidumbre la estabilidad del comercio binacional a largo plazo. El grupo de trabajadores aseguró que la frontera "seguirá vigilante" ante la ausencia de soluciones reales que protejan sus medios de vida.

Notas relacionadas
El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
Ataque antinarco de Ecuador y EE. UU. en realidad se dio contra una finca ganadera, según The New York Times

Ataque antinarco de Ecuador y EE. UU. en realidad se dio contra una finca ganadera, según The New York Times

LEER MÁS
Policía de Perú y Ecuador incauta más de 1,5 toneladas de marihuana valorizadas en 3 millones de dólares: estaban ocultas en vigas

Policía de Perú y Ecuador incauta más de 1,5 toneladas de marihuana valorizadas en 3 millones de dólares: estaban ocultas en vigas

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán asegura haber atacado un buque de apoyo militar estadounidense en Omán con misiles de la Guardia Revolucionaria

Irán asegura haber atacado un buque de apoyo militar estadounidense en Omán con misiles de la Guardia Revolucionaria

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Gobierno de Trump destruyó solo un tercio del gran arsenal de misiles de Irán a un mes de la guerra, revela inteligencia de EE.UU.

Gobierno de Trump destruyó solo un tercio del gran arsenal de misiles de Irán a un mes de la guerra, revela inteligencia de EE.UU.

LEER MÁS
Unión Europea acusa a Rusia de compartir inteligencia con Irán para matar a estadounidenses en Medio Oriente

Unión Europea acusa a Rusia de compartir inteligencia con Irán para matar a estadounidenses en Medio Oriente

LEER MÁS
Ryker Webb, el niño de 3 años que desapareció 2 días en el bosque y “vivió un infierno en vida”

Ryker Webb, el niño de 3 años que desapareció 2 días en el bosque y “vivió un infierno en vida”

LEER MÁS
Crisis en el gobierno de Milei: 58% de argentinos exigen un cambio tras escándalo de Adorni por su patrimonio y viajes

Crisis en el gobierno de Milei: 58% de argentinos exigen un cambio tras escándalo de Adorni por su patrimonio y viajes

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis HOY por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley?

Brasil reafirma su respaldo a Bachelet en su postulación como Secretaria General de la ONU

Mano Menezes justifica su amargo debut con la selección peruana ante Senegal: "Es una selección del puesto 53 contra una top 12"

Mundo

Brasil reafirma su respaldo a Bachelet en su postulación como Secretaria General de la ONU

Fiscal de EE. UU. afirma que gobierno de Trump evaluaría nuevos cargos contra Maduro y cómplices

Irán asegura haber atacado un buque de apoyo militar estadounidense en Omán con misiles de la Guardia Revolucionaria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Segundo debate presidencial 2026: las confrontaciones que dejo la primera ronda y los cruces por venir

Gobierno extiende por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao

JNE ratifica sanción contra Fuerza Popular por uso indebido de financiamiento público durante el 2023

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025