Mundo

Ecuador confirma ruptura unilateral con el gobierno de Petro y Noboa considera a Colombia como el "peor socio comercial"

El Sistema Andino de Integración indicó que los aranceles impuestos por Bogotá y Quito "generan impactos negativos en la vida de los ciudadanos".

El gobierno de Daniel Noboa incrementó los aranceles del 30% al 50% a las importaciones provenientes de Colombia.
El gobierno de Daniel Noboa incrementó los aranceles del 30% al 50% a las importaciones provenientes de Colombia.

El gobierno de Daniel Noboa confirmó en una entrevista con Ecuavisa que rompió de forma unilateral el diálogo con Colombia. En declaraciones al medio, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, comentó que se encuentran molestos con la administración de Gustavo Petro por prohibir el ingreso de 30 productos alimenticios a través de la frontera terrestre. "Debió haber comunicación para tener un plazo de reacción y evitar que los productos sean detenidos", sostuvo el funcionario.

Explicó que, por eso, Quito respondió con un incremento arancelario a las exportaciones colombianas y detalló que los gravámenes fueron impuestos por temas de seguridad. "No puede existir comercio sostenido si no hay control en la frontera", recalcó. Luego mencionó que aún esperan una "respuesta favorable" de Bogotá para solucionar las demandas nacionales y combatir a los grupos armados. Sin embargo, las recientes declaraciones de Jaramillo contradicen la versión de la canciller Gabriela Sommerfeld, quien aseveró que los canales diplomáticos seguían abiertos.

lr.pe

Tensiones comerciales regionales

En conversación con Radio Centro de Quito, Noboa afirmó el viernes 27 que Colombia es el "peor socio comercial" de Ecuador y defendió el aumento al 50% de los aranceles. "La sobretasa es consecuencia de un descuido total en la frontera por parte de Colombia", señaló. En este contexto, el presidente ecuatoriano añadió que los militares colombianos "han sido retirados a varios centenares de kilómetros, lo que duplica el costo de proteger nuestra frontera".

En ese escenario, los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración emitieron un comunicado conjunto para expresar una "profunda preocupación" por las medidas adoptadas por Noboa y Petro. Señalaron que las iniciativas "afectan seriamente el proceso andino de integración y generan impactos negativos en la vida de los ciudadanos y en el tejido socioeconómico de ambos países". Hicieron un llamado a fin de que se encuentre un "entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio".

Guerra comercial en Sudamérica

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador (MPCEI) anunció este jueves 26 de febrero de 2026 que Quito incrementará los aranceles del 30% al 50% a las importaciones provenientes de Colombia. El gobierno de Noboa justificó la medida al señalar que Bogotá no está adoptando "acciones concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado en la zona limítrofe. El nuevo gravamen entrará en vigor el 1 de marzo.

Las dos naciones sudamericanas comparten una línea limítrofe de 600 kilómetros, que se extiende desde el Pacífico hasta la selva amazónica. En esa zona operan guerrillas colombianas y grupos vinculados al tráfico de drogas, armas y minería ilegal. "Nuestros militares siguen enfrentando a bandas criminales asociadas al crimen organizado sin colaboración alguna", escribió en enero el mandatario ecuatoriano en la red social X tras la imposición de aranceles del 30%.

Quito también aumentó al 900% la tarifa de transporte de crudo a la Empresa Colombiana de Petróleo por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano. Como resultado, el costo por barril pasó de 3 a 30 dólares. En respuesta, el presidente Petro autorizó un gravamen del 30% a la venta de bienes ecuatorianos y suspendió las exportaciones de electricidad hacia la nación vecina. Desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia se indicó que Medellín provee entre el 8% y el 10% de la energía de Ecuador.

