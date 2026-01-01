El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres municipios debido al incremento de la violencia vinculada al crimen organizado. La decisión se formalizó mediante un decreto emitido el miércoles 31 de diciembre, en el que el Gobierno sostiene que la situación de seguridad presenta un deterioro sostenido y una expansión territorial de la criminalidad.

La disposición se sustenta en informes técnicos oficiales que advierten sobre una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia. El Ejecutivo señala que este escenario exige acciones inmediatas, en el marco del estado de “grave conmoción interna” declarado para enfrentar la amenaza de los grupos criminales.

¿En qué provincias y municipios rige el nuevo estado de excepción decretado por Daniel Noboa?

El estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. A estas jurisdicciones se suman los municipios de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar, según detalla el decreto presidencial.

En las zonas incluidas se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Esta medida autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar allanamientos inmediatos y a recopilar información considerada clave para prevenir o neutralizar amenazas vinculadas al crimen organizado, de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo.

¿Qué dicen los informes técnicos del Gobierno sobre la evolución y expansión de la criminalidad en Ecuador?

Los informes técnicos citados en el decreto señalan que la violencia y la criminalidad organizada no solo persisten, sino que registran un incremento y una expansión territorial. El documento oficial indica que existe una articulación entre distintas estructuras delictivas, con operaciones que se despliegan a través de corredores logísticos y áreas estratégicas del país.

El diagnóstico gubernamental sostiene que esta dinámica delictiva interconectada demanda una respuesta estatal coherente, integral y focalizada. Asimismo se precisa que la intensificación de hechos violentos de alto impacto motivó la ampliación del estado de excepción a nuevas provincias, además de la continuidad de la medida en territorios que ya se encontraban bajo este régimen desde noviembre.

¿Qué hechos recientes y cifras reflejan el agravamiento de la violencia pese a las medidas extraordinarias del Gobierno?

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Noboa para enfrentar a los grupos criminales, los cuales fueron catalogados oficialmente como “terroristas”. A pesar de la aplicación de medidas extraordinarias, las cifras oficiales evidencian un incremento sostenido de la violencia durante 2025.

Hasta el 19 de diciembre de ese año, el país registró 8.847 homicidios, según datos de la Policía Nacional. Esta cifra representa un nuevo récord y se enmarca en un contexto de violencia sin precedentes, que las autoridades atribuyen a la disputa territorial y de poder entre organizaciones delictivas. Un documento oficial de la renovación del estado de excepción de octubre pasado advierte sobre “la continuidad en la intensidad del accionar de los grupos criminales que causan zozobra en la población”.

Estado de excepción coincide con la confirmación de la extradición de alias ‘Gerente’ desde Emiratos Árabes Unidos

El anuncio del nuevo estado de excepción coincidió con la confirmación de la extradición de Roberto Carlos Álvarez, alias ‘Gerente’. El individuo fue señalado como responsable del asesinato de once militares durante un operativo contra la minería ilegal ocurrido en mayo. La extradición se concretó tras una solicitud sustentada en una alerta roja de Interpol y en la cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

La confirmación también fue realizada por el propio Noboa a través de la red social X, donde informó que Álvarez, identificado como líder del grupo Comandos de la Frontera, será trasladado desde Emiratos Árabes Unidos a Ecuador. El mandatario detalló que el extraditado mantenía restricciones de libertad tras comparecer ante la justicia a inicios de mes y destacó la coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y las autoridades emiratíes para concretar el proceso. Además, Noboa afirmó: “Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera”.