El galón de gasolina en ese país sudamericano cuesta aproximadamente US$2,89. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN/Freepik

El galón de gasolina en ese país sudamericano cuesta aproximadamente US$2,89. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN/Freepik

Las tensiones geopolíticas actuales y el conflicto en Medio Oriente han disparado el costo del crudo por encima de los 100 dólares, una situación que afecta directamente los mercados internacionales. Según el reporte de Global Petrol Prices, el valor promedio mundial de la gasolina alcanza los US$1,41 por litro. A pesar de que el bloqueo en el estrecho de Ormuz presiona los suministros al alza, diversas naciones implementan políticas internas para proteger la economía del consumidor final.

En Sudamérica, algunos países aplican estrategias de control estatal que permiten precios accesibles de combustible en un panorama de crisis energética persistente. La brecha entre regiones evidencia cómo la intervención gubernamental funciona como un escudo ante la volatilidad extrema que domina la navegación comercial y la extracción de recursos fósiles en la actualidad.

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¿Cuál es el país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo?

Ecuador destaca hoy como una de las naciones con el combustible a bajo costo después de Venezuela. Según las cifras de Global Petrol Prices, el litro de gasolina en Quito cuesta aproximadamente US$0,76 (o US$2,89 por galón). Este valor se sitúa muy por debajo del promedio mundial, lo que representa un alivio financiero para los conductores frente a la inestabilidad energética que afecta a otros mercados internacionales en 2026.

La vigencia de precios regulados y subsidios estatales sostiene este beneficio económico a pesar de los conflictos en Oriente Medio. El sistema local permite que el Estado absorba parte de los costos, lo que lo consolida como un referente regional de ahorro.

Los 20 países del mundo con la gasolina más baja del mundo. Foto: Ranking Royals

¿Cómo enfrenta Ecuador el alza de combustible por la guerra?

Quito mitiga el encarecimiento global del petróleo mediante un esquema de bandas de precios. Esta herramienta técnica regula las variaciones mensuales del combustible en el mercado interno, lo que impide fluctuaciones abruptas derivadas de los conflictos en Medio Oriente.

La estrategia fiscal busca un balance entre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el control de la inflación. Aunque el mecanismo contiene la volatilidad internacional, especialistas energéticos advierten que, si persisten las tensiones geopolíticas, “podrían esperarse aumentos consecutivos dentro de los límites establecidos por las bandas”.

Así va el precio de combustible en Ecuador por la guerra en Medio Oriente. Foto: Primicias

El Gobierno nacional ajusta los subsidios en diversos segmentos para proteger la viabilidad financiera del país sin descuidar el alivio económico. Mediante esta gestión de recursos, las autoridades enfrentan los choques externos y mantienen la estabilidad en las tarifas energéticas. La prioridad actual reside en blindar las cuentas fiscales frente a un entorno mundial incierto y de alta presión en el sector hidrocarburífero.