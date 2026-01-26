Según el mandatario, la estrategia involucra a varios actores clave como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Foto: AFP.

El presidente Daniel Noboa presentó en cadena nacional la hoja de ruta de su Gobierno para enfrentar los desafíos de la inseguridad, la delincuencia y la corrupción, temas que son una constante preocupación durante administraciones pasadas. En su mensaje, Noboa destacó que el plan es integral, con un enfoque en acciones conjuntas entre distintas instituciones del Estado, y no en esfuerzos aislados.

Según el mandatario, la estrategia involucra a varios actores clave como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los organismos de Inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El plan, que se implementará a lo largo de 2026, incluirá la adquisición de equipamiento militar, tecnología de vigilancia avanzada y el rastreo de capitales ilícitos.

Inversión de 180 millones de dólares

Noboa anunció que Ecuador invertirá 180 millones de dólares este año en 11 proyectos estratégicos para reforzar la seguridad en el país. Entre los proyectos más destacados se incluyen la compra de siete helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósito, un sistema radar 3D, escáneres y drones destinados al control de las fronteras.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseguró que esta inversión permitirá mejorar la movilidad y la capacidad operativa de las fuerzas del orden en el aire, mar y tierra. "Este plan actúa con operativos permanentes, control territorial efectivo y seguimiento a las cadenas criminales que se esconden detrás de esta actividad ilícita", indicó Loffredo.

Además contempla la modernización de los sistemas de inteligencia, tiene como objetivo prevenir ataques y proteger infraestructuras estratégicas. Además, se intensificarán las acciones contra la minería ilegal, con operativos permanentes y un control territorial más efectivo.

"Para que las calles del Ecuador estén seguras"

El presidente ecuatoriano destacó que el plan del Gobierno para combatir la delincuencia organizada no se basa en esfuerzos aislados, sino en acciones conjuntas entre diferentes instituciones del Estado. En su mensaje, Noboa subrayó que las problemáticas enquistadas en el país, que perduraron a lo largo de varias administraciones, fueron alimentadas por la vieja política, que incluso utilizó a los grupos de delincuencia organizada (GDO) como “equipos tácticos” para sus propios intereses.

El mandatario aseguró que la respuesta del Estado será integral e incluirá el trabajo coordinado de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), los organismos de Inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. "Para que las calles del Ecuador estén seguras, nos enfocaremos tanto en el despliegue de la fuerza como en el combate a sus patrocinadores políticos", sentenció Noboa.