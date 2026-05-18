Magaly Medina lanza polémico mensaje tras ver en vivo el apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz en ‘EEG’: “Ellos no coordinan ni sus vidas”
La peruana Onelia Molina y el venezolano Kevin Díaz se besaron en la última edición de 'Esto es Guerra', hecho que generó la reacción inmediata de Magaly Medina.
- Heydi Amado, novia de 22 años de Melcochita, defiende su relación ante oposición de su padre: "Tomo mis propias decisiones"
- Israel Dreyfus hace desgarradora confesión y revela que su madre biológica lo dejó en su infancia: "Mi tía Regina es mi mamá"
Onelia Molina y el venezolano Kevin Díaz se convirtieron en tendencia en redes sociales tras el apasionado beso que protagonizaron durante la última emisión de 'Esto es Guerra', emitida el lunes 18 de mayo del 2026. Esto avivó aún más los rumores de un posible romance entre ambos.
Aunque el momento formó parte de un reto de actuación, Magaly Medina lanzó una serie de críticas en su programa, especialmente contra la exnovia de Mario Irivarren, y cuestionó el cambio de actitud de la modelo, ya que anteriormente incluso había llorado para evitar besarse con el extranjero.
PUEDES VER: Magaly Medina arremete contra ‘La Manada’ tras recordarle deuda con Jefferson Farfán: “Díganle que le pague a su hija”
Magaly Medina a Onelia Molina: “¿No que lloraba para no hacer la escenita?”
“¿Y eso? ¿No que lloraba para no hacer la escenita? Porque tenía que sanar de Irivarren y que no quería nada con nadie. Y con este chico se va hasta la esquina, a la bodega, de viaje., todo el día paran juntos. ¿Entonces qué hay? Muchos dicen que puede ser el clavo que saque a Mario. Ahora se notaban muy cómodos”, señaló Magaly Medina tras terminar de ver las imágenes del beso.
Además, volvió a criticar a ambos participantes del reality. “Ellos no coordinan ni sus vidas”, comentó, tras cuestionar también el uso de los micrófonos en forma de frutas durante la escena, lo que, según dijo, restaba estética al momento.
PUEDES VER: Magaly Medina se burla del negocio de Pedro Moral, exnovio de Sheyla Rojas, como coach de hombres: "Lo dejaron por misio"
Magaly Medina comete infidencia y afirma que Onelia y Kevin Díaz ya se habrían besado antes
Durante otra parte de su comentario, Magaly Medina aseguró en su programa que el beso entre Onelia y Kevin Díaz en 'Esto es Guerra' no habría sido el primero.
“Esos labios parecían conocerse, así que para mí no es la primera vez que estos se besan. Esas bocas ya se conocían. No nos vengan a nosotros a ver la cara de tontos. En algún momento esto ya pasó por ahí. Porque, que sepamos, a ella no la vemos con nadie. Es un beso completo; encima, ella lo agarra del cuello. Bien confianzudos los dos”, comentó la presentadora.
Además, agregó que la escena habría ido más allá de lo previsto en el reto del programa. “Ni cortos ni perezosos les dijeron que tenían que hacer una escena de beso. Hasta le decían: "Oye, ya paren", porque seguían muy entusiasmados con la escena. Estaban bien involucrados con el personaje que no querían dejar de besarse”, finalizó.