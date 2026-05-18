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Onelia Molina y el venezolano Kevin Díaz se convirtieron en tendencia en redes sociales tras el apasionado beso que protagonizaron durante la última emisión de 'Esto es Guerra', emitida el lunes 18 de mayo del 2026. Esto avivó aún más los rumores de un posible romance entre ambos.

Aunque el momento formó parte de un reto de actuación, Magaly Medina lanzó una serie de críticas en su programa, especialmente contra la exnovia de Mario Irivarren, y cuestionó el cambio de actitud de la modelo, ya que anteriormente incluso había llorado para evitar besarse con el extranjero.

Magaly Medina a Onelia Molina: “¿No que lloraba para no hacer la escenita?”

“¿Y eso? ¿No que lloraba para no hacer la escenita? Porque tenía que sanar de Irivarren y que no quería nada con nadie. Y con este chico se va hasta la esquina, a la bodega, de viaje., todo el día paran juntos. ¿Entonces qué hay? Muchos dicen que puede ser el clavo que saque a Mario. Ahora se notaban muy cómodos”, señaló Magaly Medina tras terminar de ver las imágenes del beso.

Además, volvió a criticar a ambos participantes del reality. “Ellos no coordinan ni sus vidas”, comentó, tras cuestionar también el uso de los micrófonos en forma de frutas durante la escena, lo que, según dijo, restaba estética al momento.

Magaly Medina comete infidencia y afirma que Onelia y Kevin Díaz ya se habrían besado antes

Durante otra parte de su comentario, Magaly Medina aseguró en su programa que el beso entre Onelia y Kevin Díaz en 'Esto es Guerra' no habría sido el primero.

“Esos labios parecían conocerse, así que para mí no es la primera vez que estos se besan. Esas bocas ya se conocían. No nos vengan a nosotros a ver la cara de tontos. En algún momento esto ya pasó por ahí. Porque, que sepamos, a ella no la vemos con nadie. Es un beso completo; encima, ella lo agarra del cuello. Bien confianzudos los dos”, comentó la presentadora.

Además, agregó que la escena habría ido más allá de lo previsto en el reto del programa. “Ni cortos ni perezosos les dijeron que tenían que hacer una escena de beso. Hasta le decían: "Oye, ya paren", porque seguían muy entusiasmados con la escena. Estaban bien involucrados con el personaje que no querían dejar de besarse”, finalizó.