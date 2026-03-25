Por su parte, el gobierno ecuatoriano aseguró en un comunicado que recibió “apoyo” de Washington. Foto: AFP.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano aseguró en un comunicado que recibió “apoyo” de Washington. Foto: AFP.

The New York Times reveló que el ataque que Ecuador y Estados Unidos destacaron como un ejemplo de la lucha conjunta contra el narcotráfico fue, en realidad, la destrucción de una finca ganadera y de producción de leche. El informe, realizado por el medio, recoge las entrevistas a los trabajadores y residentes de San Martín, quienes desmienten lo afirmado por las autoridades.

Cabe recordar que el video difundido por el Pentágono tenía como objetivo mostrar que el ejército de EE. UU., que durante meses atacó embarcaciones (que transportaban supuestamente drogas desde Sudamérica), ahora bombardea a narcoterroristas en tierra, escribió el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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No obstante, aunque el Departamento aseguró que la acción fue “selectiva” y solicitada por Quito, fuentes con conocimiento directo de la operación indicaron que los soldados estadounidenses no participaron de manera directa en lo exhibido en el archivo audiovisual.

Los detalles de la investigación

El reporte del periódico indica que, el 3 de marzo, los trabajadores de la localidad vivieron un asalto violento por parte de agentes ecuatorianos. De acuerdo con lo citado por Times, los militares arribaron en helicóptero, rociaron gasolina sobre varios refugios y cobertizos, y los incendiaron tras interrogar a los empleados.

Durante la intervención, golpearon a cuatro de ellos con las culatas de sus armas. Tres de los trabajadores, que prefirieron el anonimato por temor a represalias, aseguraron que los ejecutores los asfixiaron y les aplicaron descargas eléctricas antes de liberarlos.

Tres días más tarde, los helicópteros regresaron y lanzaron explosivos sobre los escombros aún humeantes de la finca. En ese momento, los residentes locales afirmaron que los soldados tomaron imágenes del lugar.

¿Cuáles son las afirmaciones del Estado?

Por su parte, el gobierno ecuatoriano aseguró en un comunicado que recibió “apoyo” de Washington para atacar una granja que, según informaron, servía como campamento de entrenamiento para “aproximadamente 50 narcotraficantes”.

También indicaron que el sitio funcionaba como una “zona de descanso” para el líder de Comandos de la Frontera, un grupo armado colombiano que trafica cocaína a lo largo del límite con Colombia.

Asimismo, las autoridades indicaron que los soldados recuperaron armas y otros “indicios vinculados a actividades ilícitas” en la hacienda. No obstante, no presentaron pruebas de sus declaraciones, a pesar de que, en operaciones anteriores, suelen divulgar fotos de las drogas y el contrabando incautados.