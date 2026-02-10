HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ataque armado en Ecuador deja cuatro muertos en zona afectada por el narcotráfico

Ecuador es uno de los países escenario de disputa de poder entre bandas narcotraficantes; registra 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Ecuador es el país con mayor inseguridad de América Latina.
Ecuador es el país con mayor inseguridad de América Latina. | X/La Voz de Manabí

Un ataque armado contra civiles dejó cuatro muertos en Manabí, región costera de Ecuador golpeada por el narcotráfico. Este hecho ocurrió un día después de que el alcalde de Rocafuerte, ciudad manabita, Norberto Vélez, saliera ileso tras un intento de atentado cuando se transportaba en un vehículo junto a su esposa.

Según detalla France 24, el país ecuatoriano es uno de los más violentos de América Latina, con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes; es decir, uno cada hora en 2025, según información recopilada por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.

Imágenes divulgadas por redes sociales mostraron a hombres con fusiles abriendo fuego contra civiles que estaban en un atracadero de pescadores artesanales en la localidad de San Vicente.

PUEDES VER: Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

lr.pe

Manabí en la mira

Manabí es una de las nueve provincias que está bajo un estado de excepción decretado en diciembre por el presidente Daniel Noboa debido a los altos niveles de violencia; además, es usada como una zona clave en la ruta usada por los grupos criminales vinculados al narcotráfico para sacar la droga por mar hacia destinos internacionales.

Ecuador se encuentra desde 2024 en un "conflicto armado interno" declarado por el mandatario para intensificar la lucha contra estas bandas del crimen organizado, aunque eso no impidió que el país termine 2025 con un récord de asesinatos, con 9.216 personas.

PUEDES VER: Aída Quilcué, senadora de Colombia, fue secuestrada en zona guerrillera controlada por las FARC

lr.pe

Detienen al alcalde de Guayaquil por presunta delincuencia organizada

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, fue detenido este martes junto a otras 10 personas en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, informó la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía publicó en sus redes sociales fotografías del operativo en las que aparece dinero en efectivo, entre otras evidencias. Prensa local informó que Álvarez sería trasladado a Quito, capital del país. Se conoce que debe portar un grillete electrónico por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

