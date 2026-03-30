Irán en el foco mundial tras ejecución de dos opositores, según denuncia de ONG

La reciente ejecución de dos hombres acusados de vínculos con grupos opositores ha reactivado las alertas de organizaciones internacionales, que advierten sobre un posible incremento de la represión política en el país. Según reportes judiciales iraníes, ambos fueron condenados por planear ataques armados en Teherán, aunque no se difundieron detalles sobre el proceso ni las condiciones de su detención.

Sin embargo, ONG y activistas cuestionan la transparencia de estos procedimientos y advierten que las ejecuciones podrían formar parte de una estrategia más amplia para contener el descontento social. La organización 'Iran Human Rights' advirtió recientemente sobre el "riesgo inminente" de ejecuciones masivas de manifestantes y presos políticos tras las protestas iniciadas a fines de 2025.

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¿Quiénes son los dos presos políticos que han sido ejecutados?

La ejecución de Akbar Daneshvarkar y Mohammad Taghavi-Sangdehi no es un hecho aislado, sino la prolongación de una dinámica represiva que se ha intensificado en Irán en los últimos años. Ambos, vinculados a la organización opositora Muyahidines del Pueblo (MEK), fueron condenados por cargos como "rebelión armada", una figura legal que el sistema judicial iraní utiliza con frecuencia para castigar la disidencia política.

Su caso se remonta a una redada contra presuntos miembros de la organización opositora Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), grupo considerado ilegal por Teherán. Tras su detención, entre finales de 2023 y 2024, ambos fueron recluidos en la prisión de Evin, conocida por albergar presos políticos, donde habrían sufrido aislamiento prolongado, interrogatorios coercitivos y malos tratos.

En este contexto, sus muertes reflejan un patrón más amplio: el uso de la pena capital como herramienta de control interno. Por ello, muchas organizaciones han puesto sobre aviso que las ejecuciones en el país asiático no solo responden a delitos comunes, sino que también alcanzan a opositores, activistas o personas acusadas de atentar contra la seguridad del Estado, en muchos casos tras procesos cuestionados por falta de garantías.

¿En qué prisión del país asiático han sido ejecutados?

La prisión de Ghezel Hesar, donde fueron ahorcados, se ha convertido en un símbolo de esta política. Ubicada en Karaj, en las afueras de Teherán, es conocida por concentrar ejecuciones masivas y recibir a reclusos trasladados desde otras cárceles cuando su sentencia está próxima a cumplirse.

La ejecución, realizada en la prisión de Ghezel Hesar, ocurre en un contexto de creciente tensión interna y externa. Diversas ONG advierten que la República Islámica ha recurrido a la pena de muerte como mecanismo para contener el descontento social y enviar un mensaje disuasorio tras las protestas y la inestabilidad regional.

Irán intensifica el uso de la pena de muerte en medio de cuestionamientos internacionales

Irán se mantiene como uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo, solo por detrás de China, cuyas cifras oficiales no son públicas. De acuerdo con organizaciones como 'Iran Human Rights' y Amnistía Internacional, el país registró en 2023 un incremento en la aplicación de la pena de muerte, con al menos 1.500 personas ejecutadas, en su mayoría mediante ahorcamiento en centros penitenciarios.

El uso de la pena capital en Irán abarca no solo delitos como homicidio o narcotráfico, sino también cargos amplios vinculados a la seguridad del Estado, lo que ha generado cuestionamientos sobre su aplicación contra opositores y manifestantes, especialmente tras las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022. A esto se suman críticas por procesos judiciales con escasas garantías, que incluyen juicios acelerados y denuncias de confesiones forzadas, en un contexto de creciente presión internacional sobre Teherán.