El gobierno de Petro Sánchez había vetado previamente las instalaciones de Rota y Morón en su insistencia por no participar en la guerra entre EE.UU. e Irán. | Composición LR/AFP/Freepik

El gobierno de Petro Sánchez había vetado previamente las instalaciones de Rota y Morón en su insistencia por no participar en la guerra entre EE.UU. e Irán. | Composición LR/AFP/Freepik

El Gobierno de España ordenó el cierre de su espacio aéreo a aeronaves militares de Estados Unidos implicadas en la ofensiva contra Irán, lo que intensifica su rechazo al conflicto iniciado el 28 de febrero. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que la restricción incluye tanto el sobrevuelo como el uso de bases y subrayó que la operación es “profundamente ilegal y profundamente injusta”.

La medida, que excluye vuelos comerciales y contempla excepciones solo en emergencias, supone un paso adicional tras vetar previamente las instalaciones de Rota y Morón. Según fuentes citadas por Reuters, el Ejecutivo sostiene que su postura responde a no apoyar una guerra unilateral y a mantener coherencia con el derecho internacional.

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La decisión de Madrid incluye a más países

La medida española también considera a las aeronaves situadas en terceras naciones de Europa, como Reino Unido y Francia, lo que cierra el espacio aéreo soberano de forma integral. Según reportó el diario El País, la postura es tajante: “Todos los planes (…) han sido rechazados”.

El gabinete de Pedro Sánchez justifica esa determinación por la ausencia de aval oficial de la ONU o la OTAN en la contienda. El Ejecutivo defiende el cumplimiento estricto del derecho internacional y mantiene el lema no a la guerra como eje central de su política exterior.

La restricción impuesta por el Gobierno español altera la eficiencia de Washington, que ahora debe trasladar sus recursos y modificar rutas hacia otros aliados continentales. El cambio perjudica las labores de reabastecimiento en vuelo y ralentiza la capacidad de despliegue rápido en la región. Expertos en seguridad señalan que la situación complica la proyección aérea estadounidense y expone una fractura evidente en la unidad de la alianza atlántica.

Sánchez es el “líder europeo que le dice no a Trump”, según WSJ

The Wall Street Journal definió la actitud del presidente como una “revuelta española”. El medio estadounidense posiciona a Pedro Sánchez como el líder de la Unión Europea que encara con mayor firmeza la política exterior de su homólogo republicano.

Durante una entrevista con el rotativo, el jefe del Ejecutivo de Madrid afirmó que el apoyo a una intervención en Irán representa “un gran error para el mundo” y que prioriza el derecho internacional y la negociación frente a cualquier ofensiva bélica.

La estrategia de decir no pretende fortalecer su autonomía ante las presiones comerciales de la Casa Blanca. Analistas estadounidenses subrayan que España asume un rol crítico de suma relevancia en el continente. Su determinación reafirma la soberanía comunitaria a pesar de las actuales tensiones bilaterales con el gobierno de Trump.