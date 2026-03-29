Irán acusa a EE. UU. de planear un ataque terrestre mientras envía mensajes de paz para el fin de la guerra en Medio Oriente

El Pentágono evalúa incursiones especiales en Irán, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para enfrentar múltiples amenazas tras ataques de los hutíes yemeníes. | Foto: AFP

El Pentágono evalúa incursiones especiales en Irán, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para enfrentar múltiples amenazas tras ataques de los hutíes yemeníes. | Foto: AFP

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que Estados Unidos estaría preparando una ofensiva terrestre contra Irán.

“Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre”, señaló Qalibaf en un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

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En ese sentido, el funcionario añadió que las fuerzas iraníes están listas para responder ante cualquier incursión en su territorio.

El conflicto ha escalado rápidamente y se ha extendido por distintos puntos de Medio Oriente. En este contexto, Qalibaf llamó a la unidad nacional, al asegurar que la nación persa atraviesa una “gran guerra global” en su fase más crítica y reiteró la capacidad que tienen para responder militarmente.

De acuerdo con el diario The Washington Post, que cita fuentes oficiales estadounidenses, el Pentágono estaría evaluando operaciones terrestres de varias semanas en Irán. Estas acciones no implicarían una invasión a gran escala, sino incursiones puntuales de fuerzas especiales en territorio iraní.

En paralelo, el ejército estadounidense confirmó el despliegue en la región del buque de asalto anfibio Trípoli, que lidera un grupo naval compuesto por aproximadamente 3.500 marinos y efectivos del Cuerpo de Marines, lo que refuerza la presencia militar en un escenario cada vez más volátil.

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Israel se prepara para una guerra mayor

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que están listas para enfrentar una “guerra en múltiples frentes”, luego de que los rebeldes hutíes de Yemen se sumaran al conflicto con el lanzamiento de misiles contra territorio israelí.

El sábado, los rebeldes yemeníes dispararon dos proyectiles hacia el sur del país hebreo, incluido un misil balístico, en lo que constituye su primer intento de ataque desde el inicio de la guerra. Ambos fueron interceptados, según las autoridades.

“Llevamos dos años y medio enfrentando amenazas desde distintos puntos”, declaró el portavoz internacional del ejército israelí, Nadav Shoshani. El vocero subrayó que su nación se alista para sostener operaciones defensivas durante el tiempo que sea necesario.

Los hutíes, aliados de Teherán, han reforzado su respaldo al régimen islámico en medio del conflicto. Su líder, Abdel-Malik al-Houthi, afirmó recientemente que su movimiento actúa en reciprocidad por el apoyo recibido en el pasado, lo que añade un nuevo frente a una guerra que continúa ampliándose en la región.