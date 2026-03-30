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Trump presiona a Irán para un acuerdo de paz bajo la amenaza de destruir plantas desalinizadoras y la isla de Kharg

Las propuestas de paz de EE. UU. son calificadas por Irán como "poco realistas" y "excesivas". Teherán reafirma su enfoque en la defensa ante lo que considera una agresión militar.

En la misma línea de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que existen “fracturas” dentro de la República Islámica. Foto: AFP.
En la misma línea de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que existen “fracturas” dentro de la República Islámica. Foto: AFP.

Donald Trump volvió a insistir con las negociaciones de paz que supuestamente vienen llevando a cabo con Irán, pese a que el régimen ha desmentido la existencia de alguna cita en más de una oportunidad. En esta ocasión, el mandatario amenazó directamente con destruir por completo “todas las centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg” si no se llega a una conciliación en la brevedad posible y si no se abre el estrecho de Ormuz inmediatamente.

Dentro de los objetivos mencionados como desquite, el presidente también mencionó a las plantas desalinizadoras que, según indicó, no han tocado aún de manera deliberada. Cabe indicar que la región del Golfo alberga apenas el 2% de las reservas mundiales de agua dulce renovable y depende en gran medida de esta industria para obtener el recurso natural.

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“Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que masacró durante los 47 años de ‘Reinado del Terror’”, planteó Trump en el cierre de su comunicado publicado en la plataforma Truth Social.

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Una propuesta de paz poco realista

Según información de Reuters, la República Islámica calificó de “poco realistas, ilógicas y excesivas” las propuestas para el fin de la guerra planteadas por Estados Unidos. Además, Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, aceptó haber recibido mensajes, mediante intermediarios, que indicaban la disposición de Washington para negociar.

"Nuestra postura es clara. Estamos sufriendo una agresión militar. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos y fuerzas están centrados en defendernos", subrayó el funcionario en una rueda de prensa.

Baghaei también reveló que el parlamento estaba estudiando una posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, que reconoce el derecho a desarrollar, investigar, producir y utilizar esta energía. Este mensaje replantea la posición de Teherán, que ha negado, ante las acusaciones de EE. UU., estar interesado en buscar arsenal de este tipo.

Supuestas comunicaciones internas

En la misma línea de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que existen “fracturas” dentro de la República Islámica y que la administración republicana recibió, en privado, mensajes positivos para un trabajo conjunto. "Tenemos la esperanza de que así sea", añadió en declaraciones para el programa de ABC News 'Good Morning America'.

"Claramente hay personas allí que se están comunicando con nosotros de una manera en que no lo habían hecho en el pasado quienes ocupaban cargos de poder en Irán. Esto se refleja en algunas de las cosas que están dispuestos a hacer", complementó y alimentó la retórica que plantea Washington sobre negociaciones que se vendrían realizando.

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