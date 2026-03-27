El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el alta médica este viernes tras permanecer dos semanas hospitalizado por una bronconeumonía. El líder derechista fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde comenzó a cumplir arresto domiciliario en el marco de su condena por intento de golpe de Estado.

El 13 de marzo fue internado tras presentar fiebre alta, problemas de oxigenación y escalofríos mientras se encontraba detenido. Según informó su médico, su estado de salud se encuentra 'más o menos equilibrado', aunque deberá seguir una estricta rutina de fisioterapia y cuidados médicos.

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Durante su hospitalización, pasó más de una semana en terapia intensiva antes de ser llevado a una habitación común, lo que permitió evaluar su salida. Su cuadro se originó por una broncoaspiración, relacionada con complicaciones médicas que arrastra desde 2018, cuando fue apuñalado en un acto de campaña.

Decisión judicial y condiciones del arresto

El traslado a su domicilio fue autorizado por el Supremo Tribunal Federal por razones humanitarias. El juez Alexandre de Moraes aprobó la medida luego de rechazar en varias ocasiones solicitudes similares presentadas por la defensa del exmandatario.

Bolsonaro deberá cumplir su detención domiciliaria por un período inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga. Durante ese tiempo, estará obligado a portar una tobillera electrónica y tendrá prohibido usar teléfono celular, redes sociales o realizar grabaciones. Solo podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.

En noviembre, se ordenó su traslado a una celda policial tras detectar que había manipulado su dispositivo de monitoreo, lo que fue interpretado como un intento de fuga.

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Cerca de una contienda electoral

El exjefe de Estado, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue condenado a 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras perder los comicios frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Su retorno a casa ocurre a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre. Bolsonaro ha respaldado la candidatura de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, como representante del sector de derecha.

Las encuestas más recientes anticipan un escenario ajustado, con un empate técnico en una eventual segunda vuelta. Mientras tanto, la justicia evaluará nuevamente la situación del exmandatario al término del arresto domiciliario, lo que podría redefinir su situación legal en plena disputa electoral.