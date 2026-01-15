HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Juez ordena transferir al expresidente Jair Bolsonaro a un centro penitenciario

Bolsonaro ocupará una celda que, aunque tiene capacidad para cuatro personas, será exclusiva para él.

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó el traslado de Jair Bolsonaro a un centro penitenciario. Foto: AFP
Foto: AFP

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, dispuso que el expresidente Jair Bolsonaro sea trasladado de la superintendencia de la Policía Federal al Complejo Penitenciario Papuda, un centro de reclusión ubicado en Brasilia y con condiciones "más favorables", según la decisión obtenida por la agencia AFP.

La celda que se le asignará es la misma en la que cumplen condena Anderson Torres, exministro de Justicia, y Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de Carreteras (PRF). Aunque tiene espacio para cuatro personas, será destinada únicamente para el exmandatario. "Será una celda igualmente exclusiva y con total aislamiento en relación con los demás presos", dijo en su decisión el magistrado.

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

Expresidente contará con asistencia médica todo el día

Moraes también dispuso que Bolsonaro reciba "asistencia médica completa, las 24 horas del día, de médicos privados registrados con antelación, sin necesidad de avisar previamente". Otra disposición es que el exmandatario sea trasladado a hospitales en caso de emergencia, con la obligación de informar al Supremo Tribunal Federal (STF) dentro de las 24 horas siguientes al suceso.

Bolsonaro podrá también recibir sesiones de fisioterapia en los horarios y días que determinen los médicos, siempre que el fisioterapeuta esté registrado y se notifique al STF. Asimismo, tendrá derecho a comidas especiales todos los días, y su defensa deberá señalar quién será la persona encargada de entregarlas.

