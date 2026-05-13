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Rodrigo Paz convocó al diálogo a los dirigentes sindicales de las organizaciones que bloquean más de 50 vías de Bolivia

El Gobierno de Paz recalca que los bloqueadores están detrás del aumento de precios y la generación de desempleo.

El mandatario destacó que la economía de Bolivia está mostrando señales de recuperación. Foto: AFP.
El mandatario destacó que la economía de Bolivia está mostrando señales de recuperación. Foto: AFP.
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hizo un llamado urgente al diálogo y pidió a los dirigentes y sectores sociales que promueven los bloqueos y protestas en el país que se sienten a conversar. Según el mandatario, el diálogo es la única vía para resolver los conflictos y avanzar hacia una reconciliación nacional.

"El diálogo, la reconciliación, la certidumbre hacia el futuro es lo que tenemos que construir conjuntamente", afirmó Paz en un video difundido en sus redes sociales.

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Este pronunciamiento se dio en medio de movilizaciones masivas y bloqueos que afectan principalmente a la ciudad de La Paz y El Alto, pero también se han extendido a otras regiones del país. La Policía Boliviana reportó 67 puntos de bloqueo, de los cuales 50 están concentrados en el área metropolitana paceña.

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Acciones contra la administración de Rodrigo Paz

Los bloqueos y protestas comenzaron la semana pasada, impulsados por el rechazo a las políticas económicas del Gobierno. Algunos sectores han llegado a exigir la renuncia del presidente Paz, mientras que otros protestan por lo que consideran un aumento de los precios de los productos básicos y una crisis de desabastecimiento.

El mandatario destacó que la economía de Bolivia está mostrando señales de recuperación. En el primer trimestre del año, las exportaciones superaron los US$4.500 millones, un aumento significativo en comparación con los US$2.000 millones del mismo período del 2025, durante el gobierno de Luis Arce.

Sin embargo, Paz responsabilizó a los bloqueadores y afirmó: "Los bloqueadores los que aumentan el precio de los productos, son los bloqueadores los que generan desempleo y son los bloqueadores los que no permiten que la gasolina y el diésel lleguen a tu casa".

Una idea clara

Paz también mencionó que, aunque algunos dirigentes con intereses políticos buscan "confundir al pueblo", el Gobierno sigue comprometido con la transparencia y con la implementación de reformas en sectores clave como hidrocarburos, energía y minería.

Reiteró que las propuestas del Gobierno serán debatidas abiertamente, con el objetivo de evitar malentendidos sobre posibles privatizaciones o aumentos en los servicios básicos, como han insinuado algunos sectores.

En cuanto a la crisis de abastecimiento, el Gobierno implementó un operativo de puente aéreo para garantizar la llegada de productos básicos a La Paz y otras regiones afectadas por los bloqueos. No obstante, las protestas continúan afectando la vida cotidiana de la ciudadanía boliviana, especialmente en las zonas urbanas más golpeadas por el desabastecimiento.

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