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Corte Suprema de Brasil concede la prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro

La medida judicial será aplicada desde el momento en que el líder ultraderechista reciba el alta hospitalaria.

El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro salió de UCI, pero continúa hospitalizado.
El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro salió de UCI, pero continúa hospitalizado. | AFP

La Corte Suprema de Brasil otorgó este martes el arresto domiciliario al expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una condena de 27 años por golpismo. El juez Alexandre de Moraes validó parcialmente la solicitud de la defensa y el dictamen de la Fiscalía, la cual determinó que el líder ultraderechista, actualmente hospitalizado por neumonía, 'requiere atención constante y cuidadosa'.

El magistrado estableció un plazo inicial de 90 días para este régimen, contados a partir del alta hospitalaria del exgobernante. Una vez concluido dicho término, el tribunal examinará nuevamente la situación del reo para definir cómo ejecutará el resto de la pena impuesta por el Supremo. Por ahora, la salida del centro sanitario no tiene una fecha programada, lo que mantiene en suspenso el inicio efectivo de la vigilancia fuera de prisión para el político que ocupó el Palacio del Planalto entre 2019 y 2022.

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Bolsonaro continúa hospitalizado

El expresidente presentó una mejoría clínica que permitió su traslado de la unidad de terapia intensiva a una habitación ordinaria en la clínica DF Star de Brasilia. El doctor Brasil Caiado confirmó a AFP que el líder de extrema derecha se encuentra estable tras enfrentar un cuadro de bronconeumonía por broncoaspiración, aunque todavía permanece 'sin previsión de alta hospitalaria'. Esta enfermedad pulmonar deriva de las secuelas físicas del atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Luego de salir de UCI, Bolsonaro estuvo esperando el dictamen del juez, que terminó siendo a su favor. Solo un día antes, el exjefe de Estado recibió el aval de la fiscalía brasileña para cumplir su condena en casa por su estado médico.

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¿Cómo le va al hijo del expresidente brasileño en las elecciones?

Esta convalecencia del procesado coincide con el ascenso de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como aspirante presidencial para los comicios de octubre. Los sondeos actuales reflejan un empate técnico entre el heredero del bolsonarismo y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mientras el progenitor estabiliza su condición médica bajo custodia en su residencia, la estrategia electoral de la oposición se concentra en consolidar la candidatura que busca impedir un cuarto mandato de la izquierda en el país.

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