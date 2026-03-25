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EE. UU. refuerza su presencia en América Latina con maniobras del portaaviones nuclear USS Nimitz

Autoridades estadounidenses destacan que estas operaciones también apuntan a combatir el narcotráfico y consolidar alianzas estratégicas, en línea con la Operación Lanza Sur.

El USS Nimitz ha participado en las operaciones más importantes del ejercito de EE. UU.
El USS Nimitz ha participado en las operaciones más importantes del ejercito de EE. UU.

El despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz marcará este año un nuevo capítulo en la estrategia de Estados Unidos para consolidar su influencia en América Latina. La embarcación encabezará ejercicios navales junto a 10 países de la región, en un recorrido que abarcará aguas del norte, centro y sur de América.

De acuerdo con el Comando Sur de EE. UU., la operación tiene como objetivo reforzar la cooperación militar y aumentar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas compartidas.

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Maniobras en la región

El operativo denominado Southern Seas 2026 contempla escalas en puertos clave y ejercicios coordinados con armadas de países como México, El Salvador, Guatemala, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, Brasil y Chile. Esta iniciativa, que se realiza desde 2007, busca fortalecer la interoperabilidad marítima en el hemisferio occidental mediante operaciones tácticas, logísticas y de entrenamiento conjunto durante la circunnavegación del continente.

El grupo de ataque estará integrado por el destructor USS Gridley, el Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9. La flota cuenta con cazas F/A-18, aeronaves de guerra electrónica EA-18G, helicópteros MH-60 y aviones de apoyo C-2, lo que le permite ejecutar misiones complejas en distintos escenarios marítimos y aéreos.

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Lucha contra el narcotráfico

Autoridades militares estadounidenses subrayaron que estas maniobras buscan consolidar alianzas estratégicas en la región. El contralmirante del Comando Sur de las Fuerzas Navales, Carlos Sardiello, destacó que el despliegue permitirá mejorar la coordinación con fuerzas aliadas, mientras que el contralmirante Cassidy Norman señaló que la misión refuerza la cooperación operativa mediante entrenamientos conjuntos.

Paralelamente, Quito y Washington desarrollan acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, con la participación de agencias como la DEA y la Guardia Costera. Estas operaciones se enmarcan dentro de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, bajo la denominada Operación Lanza Sur, orientada a combatir redes criminales transnacionales y frenar el flujo de drogas hacia su país.

Funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, han reiterado que el enfoque se centra en enfrentar a los grupos considerados narcoterroristas mediante acciones coordinadas en el hemisferio.

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